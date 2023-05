A Troina un Parco avventura da 3 milioni di euro

Il Comune ha intercettato un finanziamento nell’ambito dei Programma operativo 2014-2020. Un investimento che vuole produrre importanti ricadute sul turismo di tutto il comprensorio

TROINA (EN) – Il turismo e la spinta economica che porta con sé sono da tempo al centro dell’operato di molte realtà comunali, che attraverso tale fenomeno vogliono ritagliarsi uno spazio nella vasta offerta storico, artistica e ambientale della Sicilia. Una dei Comuni più attivi della provincia di Enna è senza dubbio Troina, la cui Amministrazione nelle scorse settimane ha annunciato di aver intercettato un finanziamento da 3 milioni di euro per la realizzazione di un Parco avventura nella zona di Piano Fiera.

A comunicarlo alla cittadinanza è stato il sindaco di Troina Fabio Venezia, il quale ha sottolineato che dopo l’emissione del decreto di finanziamento e dopo che i lavori sono stati aggiudicati, l’ultimo passo prima della realizzazione del parco è l’avvio dei cantieri, che dovrebbe avvenire tra qualche settimana.

Il progetto, finanziato come detto per 3 milioni nell’ambito del Programma operativo Fesr Sicilia 2014-2020-Azione 6.6.1, prevede la realizzazione di sette percorsi acrobatici, di una parete per l’arrampicata, di un’area fitness, di un parco giochi per bambini, di un orto botanico con le essenze floreali dei Nebrodi, di una sala immersiva con il volo virtuale del grifone, di quattro case-rifugio in legno con 16 posti letto e di un’area ristoro con 250 posti, creando così uno dei più grandi Parchi avventura dell’intera Isola.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato il sindaco Venezia – del finanziamento che il nostro Comune ha ottenuto e siamo sicuri che l’area che verrà realizzata sarà un fiore all’occhiello per la nostra comunità e anche per tutti i comuni vicini al nostro. Il parco avventura verrà realizzato nella zona Piano Fiera, un’area boschiva che vivrà di vita nuova una volta che i lavori saranno completati e il Parco aperto al pubblico”.

“Il nostro obiettivo come amministratori – ha aggiunto il primo cittadino – è quello di sviluppare al meglio le potenzialità di Troina e siamo certi che l’intervento contribuirà notevolmente a migliorare l’offerta turistico-ricettiva del nostro territorio, offrendo anche opportunità occupazionali per i nostri giovani”.

“Entro poche settimane – ha infine concluso Venezia – spero possano partire i lavori che ci consegneranno un altro piccolo gioiello per la nostra comunità”.