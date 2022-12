A Troina “Pianta un albero” per salvaguardare l’ambiente

La prima capitale normanna dell’Isola ha ospitato nei giorni scorsi la 14^ edizione della manifestazione promossa dall’omonima associazione catanese. Un appuntamento tra natura e territorio

TROINA (EN) – Una nuova essenza quale simbolo di rinascita e di buon auspicio per il paese. È la mission di “Pianta un albero”, l’iniziativa promossa dall’omonima associazione catanese, con la collaborazione del Comune di Troina, che nei giorni scorsi ha fatto tappa sul territorio comunale per la sua 14^ edizione.

Un folto gruppo di giovani, amici e famiglie catanesi, capitanati dal presidente Aurelio Gambardoro e uniti da un legame di amicizia, ha infatti deciso di trascorrere la propria tradizionale giornata dedicata all’ambiente, al paesaggio e alla cultura, nella prima capitale normanna dell’Isola e uno dei Borghi più belli d’Italia, per conoscerne storia e luoghi e piantare un albero a testimonianza del loro passaggio e del loro legame con le radici. L’idea dell’associazione, che nasce con il duplice obiettivo di promuovere il rispetto dell’ambiente e della biodiversità e di conoscere quei borghi più reconditi della Sicilia sconosciuta, esclusi dai classici circuiti turistici, è stata subito sposata dall’amministrazione comunale, che ha messo a disposizione tre piante di alloro, piantumate all’interno del largo padre Luigi Ferlauto, e accompagnato i visitatori alla scoperta delle bellezze, delle tradizioni e della cultura della civica vetustissima.

“Pianta un albero” – è arrivata alla sua 14^ edizione – ha spiegato il presidente Aurelio Gambadoro – perché dietro questo viaggio c’è un’idea forte: quella di riscoprire un borgo della Sicilia e di piantarvi un albero come simbolo di rinascita. Non a caso ogni anno ricorre simbolicamente l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione e giornata tradizionalmente dedicata all’addobbo dell’albero di Natale nelle famiglie, proprio a sottolineare l’intento dei componenti dell’associazione di prepararlo con una famiglia più grande, quella della dei cittadini del borgo che scelgono di visitare”.

A portare il saluto della città di Troina e accogliere l’associazione, che dopo la piantumazione ha proseguito la sua giornata in giro per le vie dell’antico borgo medievale, il sindaco Fabio Venezia e gli assessori dell’Esecutivo cittadino. “Quando l’associazione ‘Pianta un albero’ – ha dichiarato l’assessore alle Associazioni di volontariato, Silvana Romano – ci ha comunicato di avere scelto Troina come luogo da visitare e conoscere, abbiamo immediatamente accolto positivamente questa possibilità. Divulgare la cultura ecologica e valorizzare il paesaggio naturale attraverso la piantumazione e la crescita di nuove piante, è un impegno che ognuno di noi deve perseguire”.

“Siamo contenti – ha concluso – che questo bel gruppo di donne, uomini, bambine e bambini abbiano deciso di trascorrere la giornata nella nostra città”.