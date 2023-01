Matteo Messina Denaro e il tumore al fegato, cos’è la malattia dell’ex superlatitante

Matteo Messina Denaro era solito frequentare la clinica dove è stato arrestato per sottoporsi alle cure contro il tumore al fegato.

L’ex superlatitante Matteo Messina Denaro, arrestato stamattina dai carabinieri del Ros a Palermo, si trovava nella clinica “La Maddalena” del capoluogo siciliano per sottoporsi a una seduta di chemioterapia.

Il capo del mandamento di Castelvetrano (Trapani) aveva già effettuato un tampone ed era in attesa di altri esami prima di sottoporsi all’accertamento. Nel 2021 Messina Denaro si era sottoposto a un’operazione chirurgica per alcune metastasi al fegato.

Il suo percorso clinico aveva avuto inizio quando gli era stato diagnosticato un cancro al colon. Si sarebbe quindi sottoposto a un’operazione all’ospedale “Abele Ajelo” di Marsala, per poi effettuare dei cicli di chemioterapia e visite fino alla scoperta del tumore al fegato.

Successivamente operato alla clinica “La Maddalena”, si sarebbe sottoposto a cicli di chemio una volta ogni sei mesi. Qui si era presentato sotto il falso nome di Andrea Bonafede.

Tumore al fegato, come si sviluppa

Ma cos’è il tumore di cui soffriva Matteo Messina Denaro? Così come descritto dall’AIRC, il tumore è causato “dalla proliferazione incontrollata di cellule all’interno dell’organo”. In Italia il tumore al fegato è più raro rispetto ad altre parti del mondo.

Secondo il Registro tumori italiano del 2017, nel nostro Paese ogni anno vengono diagnosticati 8.900 tumori primari del fegato negli uomini e 4.000 nelle donne, con un rapporto di circa 2 a 1 tra uomini e donne.

“Negli uomini – si legge sul sito dell’AIRC – l’incidenza cresce rapidamente con l’età: si passa da 3 per 100.000 casi sotto i 45 anni, a 32 per 100.000 nelle persone con età compresa tra 60 e 64 anni, fino a 62 per 100.000 oltre i 75 anni”. Sono invece più frequenti i tumori secondari, vale a dire le metastasi che attaccano il fegato proveniendo da altri organi interni.

“Il fegato, infatti, proprio per la sua funzione di filtro dell’organismo, riceve il sangue da quasi tutti i distretti corporei e quindi è facilmente sede di metastasi di altri tumori che trovano nel fegato una sede favorevole al loro sviluppo”, sottolinea l’AIRC.

Tumore al fegato, i sintomi

“Il tumore del fegato è stato anche chiamato tumore silenzioso perché, soprattutto nelle fasi iniziali, non dà alcun segno di sé. Via via che la malattia si diffonde iniziano a comparire sintomi specifici, tra i quali il dolore alla parte superiore dell’addome, che si può irradiare anche alla schiena e alle spalle, l’ingrossamento del ventre, la perdita di peso e di appetito, la nausea, il vomito, la sensazione di sazietà, la stanchezza, l’ittero (ovvero il colore giallo della pelle), la colorazione scura delle urine e la febbre“.

“Si tratta di sintomi poco specifici, che possono presentarsi anche in malattie del tutto diverse. In ogni caso vanno riferiti al medico, che valuterà la situazione”.

Tumore al fegato, è possibile prevenirlo?

“Non è purtroppo possibile prevenire il cancro del fegato, se non evitando i più comuni fattori di rischio che comprendono l’esposizione ai virus dell’epatite, il consumo eccessivo di alcol, abitudini che favoriscono il sovrappeso e l’obesità, con alterazioni del metabolismo”, sottolinea l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.