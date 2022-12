Turismo, 34 operatori siciliani alla Bit Milano con sostegno della Regione

"Dopo due anni di rallentamento del flusso turistico il settore sta vivendo una fase di grandi cambiamenti", ha detto Schifani

Approvata la graduatoria degli operatori turistici che prenderanno parte alla Bit Milano 2023, la Borsa internazionale del turismo, con il sostegno della Regione Siciliana. Saranno 34 le aziende siciliane del settore turistico che avranno un loro spazio espositivo nello stand dedicato alla Regione Siciliana alla prossima edizione della rassegna che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023.

Il governatore: “Settore sta vivendo fase di grandi cambiamenti”

«Dopo due anni di rallentamento del flusso turistico dovuto alla pandemia il settore sta vivendo una fase di grandi cambiamenti – sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani – La Regione ha sempre investito nel turismo e continuerà a farlo. Io stesso sarò al fianco degli imprenditori a Milano e li incontrerò anche prima di quell’importante appuntamento per ascoltare le loro idee e i loro progetti per il futuro».

62 imprese hanno risposto a manifestazione d’interesse



Sono state 62 in tutto le imprese del settore che hanno risposto alla manifestazione d’interesse, pubblicata dal dipartimento regionale del Turismo lo scorso novembre per “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese del settore turistico e loro forme aggregate individuate su base territoriale”. L’avviso era rivolto alle piccole e medie imprese con sede o unità produttiva locale nell’Isola che svolgono la loro attività nei settori dei servizi di alloggio e ristorazione, in quello del noleggio, dei servizi di supporto alle imprese e alle agenzie di viaggio.

L’assessore Scarpinato: “Ottima vetrina internazionale per nostre imprese”

«Le aziende siciliane del comparto incontrano gli operatori dell’offerta turistica mondiale alla Bit – dice l’assessore regionale del Turismo, sport e spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato – Quella di Milano si conferma un’ottima vetrina internazionale per le nostre imprese, utile a proporre la variegata e molteplice offerta turistica dell’Isola: dalle proposte esperienziali all’enogastronomia, dai percorsi naturalistici agli eventi culturali e musicali».