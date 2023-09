Turismo, Confcommercio Ragusa incontra il Comune

Vertice in via Roma per analizzare in sinergia proposte e strategie di sviluppo. Al centro dei programmi: questione dehors, viabilità cittadina, conferimento rifiuti e lotta all’abusivismo commerciale

RAGUSA – Nuove e vecchie problematiche che riguardano le imprese che operano nel terziario di mercato. Si è discusso di questo, qualche giorno fa, presso la sede di Confcommercio Ragusa, in via Roma.

Il direttivo sezionale ha promosso questo incontro con la Giunta municipale guidata dal sindaco Peppe Cassì, appuntamento durato ben due ore e caratterizzato da un taglio prettamente propositivo.

“È stata l’occasione – ha sottolineato il presidente sezionale Danilo Tomasi – per augurare buon lavoro al rieletto sindaco, per dare il benvenuto ad assessori vecchi e nuovi e per rinsaldare il rapporto di collaborazione con l’esecutivo cittadino di palazzo dell’Aquila già al centro di confronti produttivi durante gli ultimi cinque anni. L’auspicio è che, naturalmente, si possa proseguire così anche per il futuro. Abbiamo poi preso atto di quali sono gli impegni di ciascun assessore per l’ambito di propria competenza in vista del futuro”.

Tanti gli argomenti affrontati

Molteplici gli argomenti affrontati, dalle questioni legate al centro storico, a quelle che attengono al conferimento dei rifiuti. Grande attenzione anche alla necessità di potenziare il turismo locale oltre che sui dehors, ma anche alla mobilità a livello cittadino e alla viabilità, nonché all’abusivismo commerciale.

Si è fatto riferimento, inoltre, alla gestione del porto turistico assieme a quella degli impianti sportivi cittadini visto che numerose richieste di delucidazione in proposito sono arrivate da alcuni associati e società sportive.

Confcommercio Ragusa: “Abbiamo preso atto degli impegni della Giunta Cassì bis”

“Più in generale – ha aggiunto Tomasi – abbiamo rivolto delle domande mirate a ciascun assessore, ognuno dei quali ci ha risposto esponendo il proprio punto di vista. Abbiamo preso atto degli impegni della Giunta Cassì bis anche se dobbiamo specificare che, per quanto ci riguarda, più che di un punto d’inizio si tratta di una fase di prosecuzione considerati i rapporti intercorsi in questi primi cinque anni”.

Il sindaco Cassì ha espresso il proprio apprezzamento per l’invito ricevuto da Confcommercio che apre le porte al rinnovo di una collaborazione di massima sui temi di pertinenza proposti dall’associazione di categoria.

Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, ha sottolineato l’aspetto positivo attuato dal direttivo sezionale “auspicando che possa essere sempre maggiore, in futuro, l’occasione di dialogare con le amministrazioni locali, in tutti i Comuni della nostra provincia, perché solo così si può puntare in alto, perché solo così si può crescere a beneficio dell’intero territorio e dei nostri associati”.

All’incontro, hanno partecipato anche il presidente Commerfidi Salvatore Guastella e il presidente provinciale Federalberghi Ragusa Rosario Dibennardo.