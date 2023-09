Il centro storico di Ragusa preso di mira dai vandali, esterno di un locale devastato

Il centro storico di Ragusa è tormentato e preso di mira dai vandali, i commercianti non ne possono più e lanciano l'appello

“L’ennesimo atto vandalico subito da uno dei nostri associati dimostra che c’è ancora tanto da fare per risolvere l’annosa problematica che attanaglia il centro storico”. Ad affermarlo Peppe Occhipinti, presidente comunale di Confimprese Iblea, denunciando come “alle prime luci dell’alba di oggi, qualcuno ha totalmente distrutto il dehors del locale “Camiolo, pizza & Ciccia”. In questi anni il titolare del locale lo aveva con cura abbellito e reso piacevole alla vista di cittadini e turisti che, molto spesso, si soffermavano per uno scatto”.

“Un lavoro minuzioso e certosino – continua Occhipinti – con l’unico obiettivo di fare qualcosa in più per la sua città. Quella ‘Legnano anni ’80’, ad esempio, adornata con piante fiori è stata per molti una bellissima attrazione. Non possiamo non esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza per l’orribile gesto di cui è stato vittima, ma solo questo non basta”.

Commercianti in difficoltà

E aggiunge: “Bisogna fare di più, se è vero che qualcosa si sta muovendo, è anche vero che purtroppo non basta. Non è possibile che chiunque sia libero di scorrazzare per il centro storico e distruggere l’operato di gente onesta che tutte le mattine si alza per andare al lavoro, un lavoro che esercita con passione e con amore, un amore smisurato per la propria città”.

Sulla vicenda interviene anche il presidente provinciale di Confimpresa Iblea, Pippo Occhipinti: “Torniamo a chiedere a gran voce – afferma – che si agisca tempestivamente affinché non si ripetano atti simili. Noi vogliamo lavorare, continueremo a farlo per noi, per le nostre famiglie e per la nostra città ma abbiamo bisogno di aiuto e sostegno da parte di tutti, soprattutto da chi ha il compito di tutelarci. Se vogliamo che il centro storico ritorni ad essere il fiore all’occhiello di questa città serve la collaborazione di tutti”.

Le parole del proprietario

Il proprietario del locale danneggiato ha condiviso su Facebook la foto dopo il raid vandalico e ha commentato così: “Questa mattina, come tutte le mattine mi alzo e vado in pizzeria, mi trovo questo spettacolo davanti, parte del dehors distrutto, ma non è un’esagerazione, distrutto proprio, tutto fatto a pezzi, mi viene da pensare che qualcuno sia entrato accidentalmente con l’auto e tramite il violento impatto si sia ridotto così. Ci sono voluti 3 anni per far crescere le piante, per abbellirlo, me ne prendevo cura ogni giorno, per rendere piacevole la sosta ai miei clienti, per far sorridere quel turista che passa da via Matteotti e trova una bici imbandita di verde e fiori, e magari scatta una foto che rimarrà nei suoi ricordi per sempre, un ricordo piacevole di Ragusa. Ma no solo io, ci sono decine di attività in centro che lavorano per Ragusa, perché sono innamorate della loro città e del loro lavoro, e vi assicuro che è così. Questo è un atto vandalico non fatto a me o a Camiolo, questo è un atto vandalico fatto alla città. Chi pensate possa essere stato a fare un gesto del genere? Provate a indovinare…”.