Turismo, Santanchè: “Bene dati luglio, italiani riscoprono Italia”

“Incoraggianti i dati emersi da Coldiretti, che segnano un 1% di partenze in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Segno che il turismo sta andando bene e che è sempre più una risorsa preziosa per l’economia nazionale. La preferenza degli italiani per mete nostrane non solo conferma la tendenza a riscoprire le nostre bellezze, comprese le mete minori, ma anche l’amore per la nostra Nazione. Un segno importante accompagnato dall’investimento che il Governo sta facendo nella promozione dell’Italia nel mondo”. Commenta così il ministro del Turismo Daniela Santanchè i dati di luglio presentati da Coldiretti.