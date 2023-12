Turismo, al via nuovo portale web Ragusa welcome

Al centro del piano di promozione della zona iblea c’è la digitalizzazione delle strategie comunicative. Cassì: “Il sito sarà l’epicentro di un sistema integrato con social e newsletter, oltre il rinnovamento in loco”

RAGUSA – Quando abbiamo presentato i candidati a sindaco per il comune di Ragusa, nella scorsa tornata elettorale, avevamo chiesto loro quali strategie intendessero perseguire per favorire il turismo nel capoluogo ibleo.

Il sindaco uscente Peppe Cassì, poi riconfermato, aveva sottolineato l’importanza di questo settore. “È stato predisposto uno specifico Piano strategico del Turismo che dovrà essere attuato nel corso del prossimo mandato – aveva detto Cassì -. Se Ragusa viene descritta dai turisti come una meta privilegiata per le vacanze è perché restituisce a chi la visita la possibilità di trascorrere una vacanza in luoghi splendidi, ricchi di storia, cultura, architettura e bellezze paesaggistiche. Ma non solo: chi viene a Ragusa trova una città accogliente, attenta al decoro, in fermento dal punto di vista culturale. Il potenziamento del turismo parte da questa visione strategica che non si è assolutamente adagiata sugli allori”.

Ecco perché il sindaco ha deciso di trattenere la delega specifica, accorpandola alla cultura, e in questi mesi ha lavorato con gli appositi uffici per un programma dettagliato, già avviato in queste settimane e che dovrebbe durare per tutto il 2024.

Il portale Ragusa welcome

“Piano, cronoprogramma e azioni di promozione – ha sottolineato il primo cittadino – sono stati via via presentati alle associazioni che prendono parte all’Osservatorio per il Turismo ma anche a tutte quelle che ne hanno fatto richiesta. Un percorso di condivisione che si apre ora alla città. L’obiettivo, infatti, è che ogni operatore turistico abbia chiara la visione verso cui Ragusa si sta muovendo e senta di essere un ingranaggio fondamentale per una città che merita di fare un salto di qualità”. Al centro di questo progetto c’è senz’altro la comunicazione e l’aumento della presenza sul web del comune ibleo grazie al portale ‘Ragusa welcome’.

“Il portale sarà curato da un’agenzia specializzata – ha aggiunto Cassì -. Uno spazio web unico in cui presentare il nostro territorio e permettere ai visitatori di programmare il loro soggiorno acquistando online visite ed esperienze da vivere a Ragusa. Sarà l’epicentro di un sistema di comunicazione integrato con social network e newsletter tramite il quale verranno veicolati contenuti realizzati ad hoc per promuovere i nostri prodotti turistici. Al tempo stesso sarà coordinata anche la comunicazione in loco, con la brandizzazione degli infopoint, il rinnovamento della segnaletica turistica, la produzione di materiale promozionale cartaceo”.

Oltre a questo portale, è in programma l’uso di piattaforme digitali ma soprattutto la formazione degli operatori. “Abbiamo pensato a un percorso di crescita, attraverso 5 moduli e tramite incontri per zona, affinché gli operatori siano informati sulle opportunità e i servizi disponibili, possano posizionarsi al meglio sul mercato, sappiano promuovere e vendere esperienze”.