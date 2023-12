VIDEO | Turisti tentano di scattare foto e fanno ribaltare gondola: tutti in acqua a Venezia

Quattro turisti orientali sono finiti in acqua a Venezia dopo aver fatto letteralmente ribaltare la gondola su cui viaggiavano

Disavventura per quattro turisti orientali a Rio de la Verona, in sestiere di San Marco a Venezia, nei pressi del teatro La Fenice, che sono finiti in acqua dopo aver fatto ribaltare la gondola su cui si trovavano a bordo.

Ecco come si è ribaltata la gondola

La colpa, a quanto pare, non sarebbe del gondoliere e di una manovra errata, bensì proprio dei passeggeri, che non hanno rispettato le indicazioni di sicurezza, facendo rovesciare l’imbarcazione. La gondola stava per passare sotto un ponte e, in quei casi, occorre il massimo bilanciamento dei pesi a bordo. Nonostante il gondoliere avesse intimato di non spostarsi e di star fermi, perché ogni movimento era pericoloso, i turisti disobbedienti, invece, si sono mossi e quasi tutto il peso è finito su unico lato. Risultato? L’imbarcazione si è sbilanciata e si è totalmente capovolta, scatenando l’ilarità dei social.

