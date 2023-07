Tutela del centro storico di Ortigia sotto la lente del Comune

L’Amministrazione ha illustrato i punti del Piano operativo per la città: dal rafforzamento della Polizia municipale, alla cura del patrimonio culturale passando per la salvaguardia di Ortigia

SIRACUSA – La tutela del centro storico di Ortigia con la fruizione turistica, il rafforzamento della Polizia Municipale, e il patrimonio comunale sono alcuni punti al centro del programma che l’Amministrazione comunale aretusea vuole portare avanti.

L’assessore al ramo, Salvatore Consiglio, ha illustrato i suddetti punti nel corso di un incontro a cui hanno presenziato anche i dirigenti dei settori interessati: Jose Amato (Centro storico), Maria Grazia Distefano (Personale) e Salvatore Correnti (Patrimonio).

“Ci sono – ha detto l’assessore Consiglio – azioni di natura tattica che vanno adottate al più presto e altre di natura strategica, a medio e lungo termine, finalizzate a riorganizzare le dinamiche gestionali delle rubriche. Tra le prime ci sono sicuramente quelle che riguardano il centro storico dove sono in ballo alcune questioni che i cittadini avvertono come impellenti”.

A Ortigia, l’assessore Consiglio ha dedicato la parte principale dell’incontro individuando tre campi di azione: la riduzione della pressione del traffico, l’inquinamento acustico dovuto alla musica troppo alta dei locali e l’occupazione degli spazi pubblici.

“Questi problemi – ha aggiunto l’amministratore – scaturiscono da una crescita economica in qualche caso vorticosa che è positiva ma che va governata in un’ottica di sostenibilità. Le soluzioni che adotteremo per venire incontro alle esigenze dei residenti, di concerto con altri assessorati e settori dell’Amministrazione, saranno concordate con gli operatori economici. Per adesso mi limito a dire che interverremo da subito sul traffico e sulla logistica avendo come prospettiva di medio termine l’estate del 2024 per avere un centro storico più pulito, più silenzioso e più rispettoso delle esigenze dei residenti e di chi lo vive tutti i giorni”.

I dehor ad Ortigia

Sul tema dei dehor, Consiglio ha evidenziato che fino al 31 dicembre saranno in vigore le deroghe concesse dalla legge agli operatori commerciali per limitare le perdite di fatturato dovute al Covid. A lunga scadenza, l’assessore ha ricordato che è già ripresa l’interlocuzione con la Soprintendenza con l’obiettivo di costituire “un tavolo permanente dove discutere anche del modello di sviluppo di Ortigia che non può prescindere dall’unicità del patrimonio artistico e culturale”.

Per quanto riguarda le politiche del personale l’assessore Consiglio ha affermato che “tenuto conto delle aspettative dei cittadini daremo priorità alla Polizia municipale con il passaggio a tempo pieno, nelle prossime settimane, degli ausiliari che oggi sono ad orario ridotto, provvedimento al quale faranno seguito 14 nuove assunzioni”.

Più a lungo termine, si programmeranno le iniziative tenendo conto dei pensionamenti. Infine, relativamente al patrimonio comunale, l’assessore ha affermato che “con il dirigente stiamo facendo un lavoro approfondito per capirne la consistenza. Va stabilito quale sia il suo valore e quali siano le ricadute sul bilancio comunale. Ci stiamo muovendo lungo la strada della razionalizzazione del patrimonio comunale per renderlo più redditizio e coerente alla sua consistenza attraverso il contenimento dei costi”.