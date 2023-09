Tutto pronto per la terza edizione del “Bellini International Context”

Presentato il calendario della manifestazione: da domani al 6 ottobre più di 30 eventi tra Catania, Messina e Palermo

PALERMO – “Penso che abbia un significato abbastanza importante un mese con oltre trenta eventi con grandi artisti, la possibilità di allungare la stagione turistica e la messa a sistema di arcivescovati, conservatori, teatri, università, dando così l’occasione a giovani artisti siciliani di poter esprimere le loro doti e abilità con ospiti di portata internazionale”. Con queste parole l’assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Elvira Amata ha sintetizzato, al nostro giornale, il lavoro del Governo Schifani sul settore culturale presentando, a Palazzo d’Orleans, la terza edizione del “Bellini International Context”.

Presenti all’evento, anche il presidente della Regione, Renato Schifani, l’assessore al Turismo, Elvira Amata, la project manager Gianna Fratta, l’assessore comunale alla Cultura, Giampiero Cannella e in collegamento il sindaco di Catania, Enrico Trantino e la regista Chiara Muti.

Dal 6 ottobre oltre 30 eventi per il Bellini International Context

Il cartellone in programma prevede opere liriche, concerti, contaminazioni multidisciplinari tra musica, prosa e arti multimediali. Da domani al 6 ottobre, si terranno oltre 30 eventi dislocati a Catania, Messina e Palermo. In cartellone, stelle di prima grandezza, tra cui i cantanti Jessica Pratt, Dmitry Korchak, José Cura, José Maria Lo Monaco e Caterina Sala.

Si continuerà ancora con la cultura, poi, dal 14 al 22 ottobre, a Monreale con nove concerti per la 65ª edizione della Settimana internazionale della Musica sacra. Nel Duomo della città normanna si esibiranno le più rinomate orchestre europee e artisti del calibro di Ton Koopman, Sergej Krylov, Mario Brunello.

Tra le formazioni orchestrali spiccano Amsterdam Baroque Orchestra, Academy of Ancient Music di Cambridge, Cetra Barockorchester & Vokalensemble Basel (Basilea, Svizzera), Lithuanian Chamber Orchestra, I Solisti Filarmonici Italiani, l’Accademia dell’Annunciata, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

“I grandi eventi – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – sono un elemento strategico della politica culturale della nostra Regione. Nel prossimo appuntamento c’è con l’assessore l’intenzione di presentare gli eventi della nostra programmazione. All’interno di questi, ho chiesto di inserire iniziative per il rilancio della sagra del ‘Mandorlo in fiore’ di Agrigento, perché la città sarà tra qualche anno Capitale della cultura europea e ci sarà molto da lavorare anche sotto il profilo infrastrutturale”.

“Questa manifestazione – ha aggiunto l’assessore Amata al Quotidiano di Sicilia, tornando al Bellini International Context – costerà circa tre milioni di euro, un po’ di più rispetto all’anno passato, proprio perché abbiamo unito l’evento di musica sacra. L’obiettivo di questo Assessorato è di fare comunicazione e marketing di una terra meravigliosa come quella che è la Sicilia che, oltre alle bellezze naturali e al patrimonio artistico che mettiamo in risalto organizzando questi eventi, ha anche una grande capacità attrattiva rispetto agli eventi culturali”.

“Oggi, in Sicilia – ha sottolineato ancora l’assessore – il turista soprattutto straniero vuole cultura e la destinazione la sceglie a seconda di ciò che questa offre. Si può avere una terra meravigliosa ma che è una scatola vuota che va riempita e noi stiamo facendo questo, la stiamo riempiendo di significato e di cultura. Non è vero che non si mangia con la cultura, ma è assolutamente l’esatto contrario e lo dimostreremo sempre di più. Implementeremo il settore del cinema che è uno dei settori culturali che porta investimenti di una certa portata e che comporta un indotto secondario nello stesso tempo che fa aumentare il Pil e che porta occupazione”.

“Tutto questo – ha concluso Amata – si deve monitorare e se ne deve occupare l’ufficio specifico. La produzione di White Lotus ha, per esempio, investito 38 milioni e il turismo straniero ha segnato il 3% in più rispetto all’anno scorso, diminuendo la perdita complessiva del ridotto turismo interno. Si calcola che per ogni euro investito, si ricavano 3,5 euro, incluso l’indotto”.