Tv, Fedez ricoverato: “Non scalpita, spera”

Fedez “non scalpita” per essere dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute, Fedez “spera. E’ ben diverso”. Il rapper è ricoverato per un’emorragia interna determinata da due ulcere e si trova nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica del Fbf, diretto dal professor Marco A. Zappa. Specialista considerato in ambito chirurgico un’eccellenza e tra i maggiori esperti di chirurgia laparoscopica.