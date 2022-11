Il nuovo proprietario del colosso Twitter, Elon Musk, ha informato i dipendenti della sospensione dello smart working attraverso una mail.

“Vivremo tempi difficili” la premessa del magnate americano ai lavoratori, che non potranno più lavorare da casa.

“Non ci sono modalità per addolcire la pillola”, afferma Elon Musk, le cui direttive sono diventate immediate: i dipendenti dovranno presenziare fisicamente per almeno 40 ore a settimana in ufficio.