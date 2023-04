Ubriaco e con 3 coltelli in auto nel cuore della notte: scatta la denuncia

L'esito del controllo al 34enne nei pressi di piazza San Francesco di Paola a Randazzo (CT).

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Randazzo hanno denunciato un 34enne rumeno per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto dell’accertamento dello stato di ebrezza: i militari lo hanno sorpreso in auto ubriaco e con 3 coltelli.

Nella nottata i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo il 34enne, conducente di una Ford Mondeo in transito in piazza San Francesco di Paola.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato 3 coltelli nell’abitacolo della predetta auto, nella disponibilità dell’uomo e in particolare 2 coltelli (uno a serramanico della lunghezza totale di 19cm e un altro di 15cm totali) erano nascosti nel vano bracciolo mentre un altro è stato trovato all’interno del vano porta oggetti (della lunghezza totale di 15 cm).

I carabinieri hanno sottoposto a sequestro i coltelli, per i quali il 34enne non ha saputo fornire ai militari alcuna giustificazione circa il loro possesso, nonché l’auto per la successiva confisca.

L’uomo, che al momento del controllo era evidentemente ubriaco, si è rifiutato di sottoporsi all’alcool test. Per questo i carabinieri lo hanno denunciato e hanno proceduto al ritiro della sua patente di guida.

