Ubriaco crea il caos ad Agrigento e urina davanti ai passanti: denunciato

Momenti di tensione ad Agrigento. Un uomo, completamente ubriaco, ha infastidito i clienti di alcuni locali di via Atenea. Poi si è abbassato i pantaloni e ha urinato davanti alle persone presenti.

L’intervento della polizia

L’autore del gesto è un 24enne, bloccato prontamente dall’arrivo degli agenti di polizia e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. A suo carico anche la sanzione per ubriachezza molesta con una multa da 5mila euro.