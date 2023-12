Picchia la fidanzata ubriaco in hotel: lei chiama il padre e si salva

Una giovane donna è stata picchiata a sangue all'interno della camera di un hotel dal fidanzato ubriaco: provvidenziale la chiamata al padre

Picchiata a sangue dal fidanzato ubriaco in una stanza d’albergo, minacciata di essere soffocata con un cuscino. Una ragazza ha trovato però la forza di chiedere aiuto al padre con un messaggio, approfittando di un momento di distrazione del compagno, riuscendo a salvarsi. I carabinieri arrivano giusto in tempo, evitando l’ennesima tragedia. E’ accaduto presso una struttura di Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania, Napoli.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

Allertati dal padre della vittima, i carabinieri hanno arrestato l’uomo, 39enne, facendo irruzione nella stanza dell’albergo. C’era sangue ovunque, la donna era a terra: sul suo volto i segni delle percosse. I militari dell’arma hanno chiesto l’intervento del 118 che ha accompagnato la 35enne nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Dopo essere stata medicata la donna si è recata in caserma dove ha reso una denuncia nella quale ha raccontato quanto di terribile le era accaduto.

