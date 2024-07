Ubriaco e drogato finisce contro un’auto a 150 km/h: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato Anas Al Allam che il 10 ottobre 2023 ha provocato un incidente.

I Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato Anas Al Allam che il 10 ottobre 2023 ha provocato un incidente stradale causa del decesso di Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi, entrambi di 38 anni. Lo scontro si è verificato lungo la Strada Provinciale Carchitti. Sono rimasti seriamente feriti a causa del sinistro pure i figli della coppia: due bambini di sei e dieci anni. I piccoli sono rimasti ricoverati per parecchio tempo all’ospedale Gemelli di Roma. Il responsabile guidava sotto l’effetto di alcol e droghe. L’uomo, dopo l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, stamattina è stato condotto al carcere di Rebibbia.

La ricostruzione

Al Allam correva a una velocità di 150 km/h quando la sua macchina si scontrata frontalmente con il mezzo della famiglia che stava rientrando a casa a seguito di una cena dai nonni. Il soggetto ha invaso la carreggiata opposta invadendo la corsia del nucleo familiari. Non c’è stato nulla da fare per i due adulti. I militari hanno rinvenuto sul posto Al Allam fuori dalla vettura insieme a un amico in stato di alterazione psicofisica. Ambedue sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata.