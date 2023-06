Uccide la compagna e poi si toglie la vita: tragedia a Roma

Valerio Savino ha ucciso la propria compagna, Simona Lidulli, e poi si è suicidato: in un post su Facebook aveva annunciato tutto

Tragedia a Roma.

Un uomo, Valerio Savino, ha ucciso la propria compagna, Simona Lidulli, e poi si è suicidato.

Il cadavere della donna è stato ritrovato riverso sul letto in un appartamento in via Adolfo Consolini, all’Ardeatino.

Sono subito scattate le ricerche per rintracciare il convivente, Valerio Savino, che si era allontanato dalla casa a bordo di un’auto.

Le forze dell’ordine hanno individuato il corpo senza vita nella sua vettura, nel parcheggio di un centro commerciale. Si è ucciso con un colpo di pistola.

Lo scioccante annuncio dell’uomo su Facebook

L’uomo aveva premeditato tutto, pubblicando addirittura un post su Facebook in cui annunciava quanto sarebbe accaduto di lì a poco.

Uno scenario, purtroppo, tragico e inquietante allo stesso tempo.

“Addio amici tutti – le parole di Valerio Savino – La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell’Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male