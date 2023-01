Uccise il figlio con 14 colpi di pistola: chiesti 24 anni per Gaetano Rampello

Il pm di Agrigento ha chiesto una condanna a 24 anni di reclusione per il poliziotto reo confesso Gaetano Rampello

24 anni di carcere.

E’ questa la richiesta del pm di Agrigento, Elenia Manno, per Gaetano Rampello, poliziotto 59enne in servizio al reparto mobile della Questura di Catania, che confessò l’omicidio del figlio 24enne Vincenzo Gabriele, avvenuto il primo febbraio dello scorso anno in piazza Progresso, a Raffadali.

Secondo la tesi dell’accusa, non si trattò di “omicidio d’impeto”, bensì di “omicidio premeditato”, dopo anni di violenze nei confronti del giovane, freddato dal padre con 14 colpi di pistola.

Martedì la sentenza

Martedì è in programma l’arringa del difensore dell’imputato, l’avvocato Daniela Posante: subito dopo sarà emessa la sentenza nei confronti di Gaetano Rampello.