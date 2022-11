Ucraina, a Kherson scoperti più di 400 crimini di guerra da parte di soldati russi

Il presidente ucraino Zelensky: "Troveremo e consegneremo alla giustizia ogni assassino"

“Nella regione di Kherson l’esercito russo si è lasciato alle spalle le stesse atrocità compiute in altre regioni del nostro paese dove è stato in grado di entrare”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel suo discorso in video notturno, aggiungendo che “troveremo e consegneremo alla giustizia ogni assassino. Senza dubbio.

Il presidente ucraino ha affermato che gli investigatori hanno scoperto più di 400 crimini di guerra nelle aree di Kherson abbandonate dalle forze russe mentre si ritiravano e che hanno trovato corpi di civili e soldati. Da parte sua, Mosca nega che le sue truppe bersaglino intenzionalmente i civili. Nel frattempo le autorità ucraine hanno imposto il coprifuoco notturno e limitato i viaggi dentro e fuori Kherson.