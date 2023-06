Caltanissetta, Ufficio Tributi: obiettivi velocità ed efficienza

L’Amministrazione comunale sta cercando di intervenire sul servizio per migliorare la qualità resa ai cittadini. Si punta a soddisfare le richieste pervenute

CALTANISSETTA – Prosegue l’azione dell’Amministrazione comunale per migliorare la qualità del servizio tributi reso ai contribuenti. Un ufficio intasato da continue richieste di accesso che non riesce a supportare nonostante si lavorino mensilmente dalle 300 alle 350 pratiche.

Nei giorni scorsi è infatti proseguito il lavoro per “bonificare” i dati non del tutto corretti e per rendere più fluida l’interazione con l’utenza. Tra le novità l’accoglienza dei contribuenti che nelle ultime settimane vengo ricevuti in una sala d’attesa e tenendo contro dell’ordine di arrivo, accolti dai dipendenti dell’Ente per verificare o rettificare la loro posizione. L’Ufficio tributi, tramite operatori specializzati, ricontatta telefonicamente quei contribuenti presenti in sala che non sono riusciti a essere serviti prima dell’orario di chiusura fissato per le 12 poiché dopo tale scadenza il personale è obbligato a doversi occupare di altre molteplici attività di ufficio. Così facendo si riesce a soddisfare le richieste senza ulteriori interventi e, in proiezione, si stima che si arriveranno a completare oltre cinquecento pratiche al mese.

“La cosa estremamente importante – ha spiegato l’assessore ai Tributi Giuseppe La Mensa – che può migliorare ancora di più questo dato ed evitare inutili stress a utenza e uffici, è che nel caso il contribuente abbia ricevuto avvisi di pagamento o di accertamento che ritiene con certezza non dovuti come per esempio addebito di costi variabili Tari a box e magazzini, bollettazione a soggetti non collegati agli immobili nel periodo considerato non dovrà recarsi personalmente all’Ufficio Tributi ma, preferibilmente, dovrà limitarsi a comunicarlo via email all’indirizzo supportotributi.caltanissetta@gruppoas.info e ufficio.tributi@pec.comune.caltanissetta.it. Così facendo il Comune, che sta già correggendo eventuali errori, provvederà ad annullare il tutto in autotutela, mantenendo indenne il contribuente”.

“L’adesione a questa indicazione – ha aggiunto l’assessore – già seguita con successo da tanti utenti, libera automaticamente spazio in sala d’attesa e consente agli uffici di dedicarsi alle istanze di coloro che non hanno dimestichezza con la comunicazione a distanza, per la maggior parte persone anziane”.

L’Amministrazione comunale nelle prossime settimane attiverà anche delle convenzioni con centri servizi esterni come Caf e patronati per diminuire l’afflusso presso l’ufficio e, al contempo, velocizzare la regolarizzazione delle posizioni contributive.

“Purtroppo – ha concluso l’assessore La Mensa – aumentare il numero del personale, considerando i tempi necessari a raggiungere la specializzazione per l’assolvimento di questo particolare e delicato lavoro, svolto al momento da pochissimi impiegati molto qualificati che hanno un’esperienza più che decennale, non è una soluzione praticabile a breve scadenza. Ma l’Amministrazione comunale assicura gli utenti che è alacremente a lavoro per migliorare il servizio e portarlo a un livello qualitativo più che accettabile”.