Un albero per San Valentino: amore fa rima con sostenibilità

La proposta della piattaforma Treedom per la festa degli innamorati: “regalare” un albero per dire “ti amo” e aiutare il Pianeta

L’Anacardo, l’Arancio, il Banano, la Jacaranda, il Mango, la Maracuja ed il Frutto della Passione sono gli alberi protagonisti della campagna “Dillo con un albero” proposta per San Valentino da Treedom, la piattaforma web, con sede a Firenze, che permette di regalare alberi e piantarli in progetti di sostenibilità ambientale e sociale.

Chiunque potrà regalare alla persona amata uno degli alberi proposti con pochi clic su www.treedom.net e scrivere una dedica speciale, un dono unico e importante al futuro della Terra.

Un pensiero basato sulla semplicità: un invito a prendersi una pausa dalla frenesia di ogni giorno per cercare di dare valore ai propri sentimenti, scegliendo le parole giuste per far parlare il cuore, attraverso un regalo pieno di significato come un piccolo albero da piantare nel mondo e sognare un viaggio dal sud del mondo, per le foreste tropicali fino a noi, alle piccole bellezze di ogni giorno.

Infatti, in occasione di San Valentino, Treedom ha implementato sul proprio sito la possibilità di accompagnare il regalo di un albero ad un messaggio di dedica lungo fino a 1000 caratteri, così da dare la possibilità a chiunque di esprimere i propri sentimenti e di farlo prendendosi il tempo necessario a scegliere le giuste parole.

“Volevamo dare un messaggio in controtendenza rispetto ai tempi che viviamo – così Federico Garcea, fondatore di Treedom -. Un messaggio che invita a rallentare i ritmi e a prendere del tempo per sé e per coloro che si ama. Non solo, ma farlo senza arrendersi al pessimismo di tempi non facili come quelli che viviamo. A volte lo sconforto può essere legittimo: le difficoltà economiche, i cambiamenti climatici e i loro effetti, le guerre. Come è possibile essere positivi di questi tempi? Forse proprio facendo qualcosa di valore come piantare un albero. Con Treedom è semplice, ma i suoi effetti saranno infinitamente positivi per il pianeta e per le persone, oltre che essere un regalo bellissimo per qualcuno che si ama”.

Treedom.net è il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita. Dalla sua fondazione nel 2010, più di 3 milioni di alberi sono stati piantati in 17 paesi nel mondo tra Africa, America Latina, Asia e anche in Italia. Nel 2014, Treedom è diventata una B Corporation certificata, parte della rete globale di aziende che si distinguono per elevate prestazioni ambientali e sociali. Tutti gli alberi sono piantati direttamente dai contadini locali, portando benefici ambientali, sociali ed economici alle loro comunità. Per una totale trasparenza, ogni albero è geolocalizzato e fotografato, con aggiornamenti regolari sul progetto pubblicati in un Diario dell’Albero online.