Un nuovo palazzetto dello sport per Modica

Dalla Regione arrivano 4 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto che sorgerà nei pressi dell’attuale Auditorium. L’annuncio di Abbate: “Regaliamo alla città una struttura all’avanguardia

MODICA (RG) – Grazie a un emendamento, promosso da Ingazio Abbate, la città di Modica realizzerà uno nuovo palazzetto dello sport. L’emendamento è stato approvato in seno alla legge finanziaria regionale 2023, presentata nei giorni scorsi a Palazzo D’Orleans.

La Regione “staccherà” un assegno da 4 milioni di euro, facendosi carico dell’intero finanziamento del progetto. L’annuncio della nuova struttura sportiva, subito dopo l’approvazione, è stato dato da dallo stesso Abbate attraverso i suoi profili social.

Questo finanziamento doterà la città di Modica di una nuova struttura sportiva all’avanguardia. Il palazzetto sorgerà infatti nei pressi dell’attuale “Auditorium” di piazzale Baden Powell, struttura sportiva oramai datata e in uno stato di totale abbandono.

Nel progetto il nuovo impianto sarà dedicato principalmente alla pallavolo e al basket prevedendo anche la realizzazione delle tribune per gli spettatori. Questo permetterà di utilizzare il palasport per la disputa di gare ufficiali dei diversi campionati giovanili e dilettanti.

“In questo modo – spiega Abbate in una nota – riusciremo a regalare alla città una struttura all’avanguardia che potrà rispondere alle domande di spazi dove praticare sport che arrivano dalle varie società sportive”.

Il cronoprogramma dei lavori e il relativo progetto non è stato ancora presentato. Ad oggi il primo passo sarà l’abbattimento dell’attuale struttura e quello successivo la preparazione degli spazi per l’avvio della costruzione della nuova struttura. Il nuovo palazzetto sarà senza dubbio la casa della pallavolo modicana: secondo sport più praticato in Città.

La presenza di un ulteriore struttura sportiva arricchisce di molto l’offerta strutturale per il mondo sportivo cittadino e non solo. A Modica, infatti, grazie ai fondi del Pnrr verrà effettuato il restyling del Polisportivo Pietro Scollo, in contrada Caitina, per la pratica di calcio e atletica; il restyling e l’adeguamento del Pala-Scherma per renderlo un centro federale altamente qualificato. A questi vanno aggiunti i diversi interventi di ristrutturazione delle strutture tensostatiche, delle palestre comunali e la realizzazione di campi di quartiere per il basket e il calcetto.

Modica si conferma quindi ancora una volta una città all’avanguardia per le strutture sportive, nella speranza che questi ambienti tornino dopo a essere sempre più requentati da ragazzi e ragazze per svolgere attività sportive inclusive ed educative.