Opportunità di lavoro con Unicredit: le posizioni aperte al luglio del 2024 e come fare domanda

Come presentare la candidatura, le posizioni aperte e le sedi disponibili anche senza esperienza pregressa

Periodicamente e in maniera molto costante, Unicredit ricerca personale per le numerose sedi diffuse in Italia e in Europa, offrendo posti di lavoro anche ai più giovani (in alcuni casi anche senza esperienza). Al momento, il colosso bancario ricerca diversi soggetti per innumerevoli opportunità lavorative presso alcune delle loro sedi.

Di seguito, una panoramica generale su quali sono i posti attualmente ricercati da Unicredit SpA, che è un Gruppo bancario tra i maggiori attivi sia in Italia che in Europa, i requisiti richiesti e come fare domanda.

Lavoro con Unicredit luglio 2024: le posizioni aperte e sedi

Tra i gruppi bancari più importanti in Italia e in Europa, Unicredit SpA è alla ricerca di personale per diverse delle sue sedi in Italia. Di seguito, l’elenco delle mansioni attualmente ricercate dal colosso finanziario.

Consulenti di filiale – Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;

– Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; Consulenti di filiale (categorie protette) – Calabria, Puglia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Sardegna;

– Calabria, Puglia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Sardegna; Consulenti bancari digitali – Napoli, Palermo, Roma;

– Napoli, Palermo, Roma; Assistenti Corporate – Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sardegna;

– Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sardegna; Gestore Corporate – Sardegna, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;

– Sardegna, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; Senior Integration Architect – Milano, Roma, Torino, Verona;

– Milano, Roma, Torino, Verona; Senior Integration Engineer – Milano, Roma, Torino, Verona;

– Milano, Roma, Torino, Verona; E-Fx Trading – Territorio nazionale;

– Territorio nazionale; Group Network And Collaboration Systems_Senior Engineer – Milano;

– Milano; Banker Wealth Management – Ancona, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Treviso;

– Ancona, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Treviso; Investment Advisor | Wealth Management – Milano;

– Milano; Cyber Security Systems Full-Stack Developer – Milano, Roma, Torino, Verona;

– Milano, Roma, Torino, Verona; Large Corporate Relationship Manager – Milano.

Inoltre, Unicredit SpA offre anche l’opportunità di svolgere stage in banca. Una modalità di tirocinio utile e retribuita, proposta nelle sedi e ruoli di seguito indicati:

Client Solutions – Curricular Internship – Milano;

– Milano; Client Solutions Graduate Program – Milano;

– Milano; Curricular Internship – Buddy Service Model – Milano, Verona;

– Milano, Verona; Curricular Internship – Group Digital Finance – Milano;

– Milano; Curricular Internship – Trade & Woca Sales Italy – Territorio nazionale;

– Territorio nazionale; Curricular Internship: People & Culture – Learning & Development – Territorio nazionale;

– Territorio nazionale; Curricular Intership – Payments Solutions Sales – Milano

Lavoro Unicredit 2024, come presentare la candidatura

Come noto, oltre ai numerosi requisiti richiesti (laurea, esperienza pregressa in alcuni casi ma non solo), le selezioni Unicredit sono molto articolate e solitamente vengono svolte in diverse fasi. Dall’iniziale individuazione dei CV migliori alla prima intervista (in alcuni casi anche telefonica). Quindi si può procedere con le sessioni selettive di Assessment Center, percorsi di selezione dalla solita durata di mezza giornata. Infine, è previsto un colloquio diretto con il manager responsabile.

Chi è alla ricerca di lavoro ed è interessato a questa opportunità, può verificare requisiti, accessi, idoneità e maggiori dettagli lavorativi al sito di Unicredit e all’apposita categoria “Lavora con noi” dedicata (CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI). Questa pagina, viene costantemente aggiornata da parte del colosso bancario, sempre alla ricerca di nuove assunzioni anche senza esperienza pregressa.