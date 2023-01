Università di Palermo in lutto: è morto il professor Mario Santoro

L'Università degli Studi di Palermo piange la scomparsa del docente di Protezione idraulica e del territorio Mario Santoro

L’Università degli Studi di Palermo è in lutto e piange la scomparsa del prof. Mario Santoro.

Attraverso una nota pubblicata qualche istante fa, l’ateneo del capoluogo ha voluto salutare ed omaggiare il professore.

Il comunicato dell’Università di Palermo

“Unipa esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa del prof. Mario Santoro, Professore Benemerito dell’Ateneo – si legge – Il prof. Mario Santoro è stato per molti anni docente di Protezione Idraulica del Territorio del Corso di Laurea in Ingegneria Civile. Nella sua lunga carriera ha rivestito numerosi incarichi di primo piano, prestando attività didattica anche nell’Università della Calabria, dal 1976 al 1981, e ricoprendo il ruolo di Direttore dell’Istituto di Idraulica dal 1986 al 1994 e, successivamente, del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali dal 2000 al 2005. È stato Prorettore dell’Università di Palermo dal 1993 al 1998 e componente del Consiglio Superiore dei LL.PP. nel biennio 1993-95. È stato socio dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Palermo e membro di numerose associazioni scientifiche nazionali e internazionali. Nell’ambito dell’Associazione Idrotecnica Italiana, votata alla formazione continua dei professionisti del settore, il prof. Santoro ha ricoperto per parecchi anni, con particolare passione e professionalità, il ruolo di Presidente della sezione Sicilia Occidentale. Nel corso della sua attività è stato autore di numerose pubblicazioni nei settori dell’idrologia agraria e della protezione idraulica del territorio, con risultati tuttora di riferimento per la ricerca scientifica. Negli ultimi anni ha curato la rinascita del laboratorio di Costruzioni marittime“.