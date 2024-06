Università L’Orientale, bando per funzionari amministrativi: tutte le info

Tutto quello che c'è da sapere sul bando per funzionari amministrativi pubblicato dall'Università L'Orientale di Napoli

L’Università l’Orientale di Napoli ha indetto un concorso per funzionari amministrativi, con competenze specifiche in materia contabile. Le nuove risorse verranno selezionate attraverso la procedura concorsuale e saranno assunte a tempo indeterminato e inquadrate nell’Area dei Funzionari. Per partecipare al concorso gli interessati hanno tempo fino al giorno 1 luglio 2024.

Il ruolo

’Università l’Orientale di Napoli, situata in Campania, ha dunque indetto un concorso per cinque posti nell’Area dei Funzionari, settore professionale Amministrativo-gestionale con competenze specifiche in materia contabile. Nello specifico queste risorse saranno chiamate a svolgere le seguenti attività:

collaborare ai processi e alle attività di programmazione, pianificazione strategica e monitoraggio dei relativi aspetti di natura economico-finanziaria e contabile;

supportare le strutture di Ateneo nei processi amministrativi/contabili

collaborare agli adempimenti inerenti la formazione e la gestione del budget di Ateneo , la formazione e l’approvazione del bilancio consuntivo e alla gestione contabile delle partecipazioni;

, la formazione e l’approvazione del bilancio consuntivo e alla gestione contabile delle partecipazioni; collaborare agli adempimenti relativi ai conti giudiziali degli Agenti contabili;

collaborare alla gestione degli adempimenti fiscali;

collaborare alla programmazione e gestione dei flussi di cassa e del fabbisogno finanziario;

collaborare agli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e trattamento dei dati nell’ambito di propria competenza;

nell’ambito di propria competenza; collaborare alla gestione di tutti gli adempimenti amministrativo/contabili relativi al ciclo attivo e passivo.

I requisiti

Possono partecipare al concorso per amministrativi dell’Università l’Orientale le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; età non inferiore agli anni 18;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva;

con le norme concernenti gli obblighi di leva; non aver riportato condanne penali che possano impedire, ai sensi della normativa vigente, l’instaurarsi del rapporto di impiego;

che possano impedire, ai sensi della normativa vigente, l’instaurarsi del rapporto di impiego; non possono accedere alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, o licenziati oppure siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, per le medesime ragioni o per motivi disciplinari.

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale o specialistica o magistrale oppure diploma di laurea (vecchio ordinamento).

Infine, non possono partecipare al concorso coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o affinità, fino al 4° grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute sia superiore a 100, l’Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, consistente in quesiti a risposta multipla atti a rilevare le conoscenze riferite agli argomenti delle prove d’esame, eventualmente integrati da test psico-attitudinali, anche tramite l’utilizzo di strumenti informatici e digitali.

Com’è strutturata la prova

La selezione consisterà poi nello svolgimento di 2 prove d’esame: una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta sarà volta ad accertare una o più delle seguenti competenze/conoscenze:

sistemi contabili e di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni e delle Università;

principi e strumenti di pianificazione e del controllo della gestione;

principi e strumenti di tenuta della contabilità generale ed economico-patrimoniale;

principi normativi e contabili di redazione dei bilanci consuntivi ordinari e consolidati in contabilità economico-patrimoniale delle Pubbliche Amministrazioni e delle Università;

principi e strumenti della contabilità di Stato;

sistemi di gestione della finanza e della tesoreria delle Pubbliche Amministrazioni;

conoscenza approfondita delle disposizioni normative inerenti all’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici;

audit e controllo di gestione;

Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC);

sistemi di valutazione del sistema universitario;

legislazione universitaria;

conoscenza di base in materia di diritto tributario e di diritto commerciale;

Statuto e principali Regolamenti di Ateneo.

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, nel corso della prova saranno altresì accertati:

conoscenze e competenze nell’utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con particolare riferimento ai software applicativi della Suite Ms Office e dei sistemi operativi Windows;

conoscenza della lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo.

La presente selezione pubblica rispetta le nuove regole previste dal regolamento dei concorsi pubblici.

Entro quando inviare domanda

Le domande di partecipazione al concorso dell’Università l’Orientale di Napoli per amministrativi, devono essere presentate entro il giorno 1 luglio 2024 tramite procedura telematica disponibile a questa pagina. Alla piattaforma si accede tramite credenziali SPID o credenziali istituzionali (account PICA). Per la partecipazione alla procedura concorsuale è obbligatorio il versamento del contributo di 15,00 euro. E’ sempre utile quando si partecipa a una selezione pubblica avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC.

