Shock in Sicilia, uomo accoltella l’inquilino dopo una lite per l’affitto

Ancora un episodio di violenza a Marsala: ecco cosa è accaduto a un 29enne.

Uomo accoltellato a Marsala, in provincia di Trapani, in seguito a una violenta lite presumibilmente dovuta a mensilità di affitto non pagate.

L’episodio è avvenuto in centro, a Porta Mazara, negli scorsi giorni. La vittime è l’inquilino 29enne del presunto aggressore, che avrebbe riportato delle ferite (fortunatamente sembra non gravi) al volto.

Uomo accoltellato a Marsala dopo lite per l’affitto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tra il proprietario dell’immobile e il suo inquilino ci sarebbe stata una lite, presumibilmente per il mancato pagamento dell’affitto. Di fronte al “non ho soldi” del 29enne, il proprietario di casa avrebbe perso il controllo, estraendo dalla tasca un piccolo coltello e colpendo il suo avversario al volto.

L’uomo dovrà rispondere del reato di lesioni personali. Sull’episodio di violenza indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio