Shock vicino alla stazione di Palermo: uomo accoltellato, fuga tra i negozi

Uomo accoltellato in via Gorizia, vicino alla stazione di Palermo: scattano le indagini dei carabinieri.

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato in centro a Palermo, in via Gorizia, non lontano dalla stazione centrale.

Il malcapitato, un cittadino tunisino, si sarebbe visto costretto a rifugiarsi in un negozio del centro per sfuggire all’ira del suo aggressore. Sul caso indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un connazionale avrebbe colpito il 40enne con un coltello alle dita, al basso ventre e alle gambe al culmine di una violenta lite.

La vittima, naturalmente terrorizzata per l’improvviso gesto di violenza, sarebbe riuscita a fuggire e a trovare rifugio in un negozio della zona. Soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale Civico, è stato sottoposto alle cure necessarie: la prognosi è di 14 giorni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che avrebbero già raccolto la testimonianza del malcapitato e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dell’aggressore e ricostruire la vicenda.

Immagine di repertorio (di Robert Owen-Wahl da Pixabay)