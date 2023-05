Compie un volo di 50 metri e “atterra” su un albero, uomo vivo per miracolo nel Messinese

Un vero e proprio "miracolo" quello avvenuto a Milazzo e che ha visto come protagonista un uomo vittima di una brutta caduta.

Sono stati momenti terribili quelli vissuti nelle scorse ore da un uomo a Milazzo, in provincia di Messina, per una caduta che gli sarebbe potuta costare la vita.

In base alla ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe precipitato dalla piazza che si trova a poca distanza dal Castello di Milazzo, compiendo un volo di cinquanta metri.

La caduta e il “miracolo”

Per sua fortuna, la caduta è stata attutita dalla presenza di un albero di carrubo presente in via Leonardo da Vinci, evitando così l’impatto violento al suolo e conseguenze ben più gravi.

Il malcapitato, che ha riportato alcune fratture, è stato notato da alcuni agenti della Polizia Municipale insospettiti dalle sue urla. Sul posto si sono presentati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Necessario, per i soccorsi, anche l’intervento dell’elisoccorso.

Foto di repertorio