Uomo morto in ospedale in Sicilia, Gip dispone nuove indagini su richiesta del fratello

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha disposto nuove indagini per la morte di Piero Bennica, 54 anni, deceduto il 5 giugno 2020 dopo un lungo ricovero all’ospedale “San Giovanni di Dio” ad Agrigento.

La richiesta del fratello

Il Gip ha infatti accolto la richiesta del fratello di fare piena luce sull’accaduto e la Procura ha aperto un’inchiesta per verificare se possano essere avvenute delle omissioni e negligenze in grado di aver determinato la morte dell’uomo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il 54enne si era presentato in ospedale con una diagnosi iniziale di Covid. Bennica, sofferente di cardiopatia, sarebbe deceduto per un’infezione non diagnosticata e avrebbe avuto bisogno di cure specifiche.

Sono così finiti nel registrato degli indagati diversi tra medici e infermieri del nosocomio agrigentino. Gli accertamenti dovranno essere effettuati entro 6 mesi. Il procedimento è di omicidio colposo.