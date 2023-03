Uomo provoca incidente e aggredisce carabinieri: arrestato

Un 50enne provoca un incidente e colpisce le Forze dell’Ordine a Ortigia. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari.

Un 50enne si schianta con la propria auto contro altro veicolo e aggredisce verbalmente e fisicamente le Forze dell’Ordine. I fatti sono avvenuti a Ortigia e hanno visto una vettura che sfrecciava a velocità elevata tamponare un mezzo intento a effettuare una manovra di parcheggio nelle vicinanze del Comando della Polizia Municipale. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa sono intervenuti sul luogo del sinistro e il responsabile dello scontro si è scagliato contro loro pronunciando offese e colpendoli con morsi, calci e spinte. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi ad accertamenti medici per accertare il suo stato psico-fisico. Le autorità hanno condotto il 50enne in caserma e hanno dovuto usare lo spray al peperoncino in dotazione. Inoltre è stato richiesto pure l’intervento di sanitari del 118. Il soggetto, immobilizzato, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L’individuo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è sottoposto ai domiciliari.