Usa 2024, la pornostar Stormy Daniels racconta in aula i rapporti sessuali con Trump

Intanto l'inizio del processo in Florida, il cui inizio era previsto il 20 maggio, è slittato "a data da destinarsi"

Il processo in corso a New York ai danni dell’ex presidente Donald Trump assume dei particolari sempre più “piccanti” e inevitabilmente continua ad influenzare la campagna elettorale verso Usa 2024. Nell’ultima udienza è stata ascoltata la tanto attesa deposizione della pornostar Stormy Daniels, che nel 2016 ha ricevuto un pagamento in nero da 130mila dollari per non parlare di una relazione sessuale avuta nel 2006 con il magnate.

Stormy Daniels ha parlato in aula davanti al giudice Juan M. Merchan per 3 ore e 44 minuti, raccontando anche dei dettagli estremamente intimi. La donna dopo una introduzione legata alla sua carriera ha parlato del primo incontro con Trump, avvenuto nel luglio del 2006 ad un torneo di golf. Successivamente ci fu una cena nell’hotel del magnate e il passaggio alla camera da letto, secondo quanto dichiarato dalla pornostar, fu abbastanza rapido.

Usa 2024, Stormy Daniels: “L’intenzione era abbastanza chiara”

“Si mise in piedi tra me e la porta, non in modo minaccioso e quando sono uscita dal bagno era sul letto – ha affermato Stormy Daniels -. L’intenzione era abbastanza chiara, qualcuno si spoglia per te. Mi tolsi i vestiti e le scarpe, poi mi tolsi il reggiseno. Eravamo nella posizione del missionario”. Il racconto della pornostar è così dettagliato che i legali di Trump hanno addirittura chiesto l’annullamento del processo perché la testimone ha toccato questioni di cui l’imputato non è sotto accusa. Inoltre la difesa ha puntato tutto sulla credibilità della pornostar, che sulla vicenda avrebbe costruito la sua fama.

Usa 2024, richiesta di annullamento respinta

La richiesta di annullamento del processo è stata ovviamente respinta dal giudice, anche se in realtà, al di là dei particolari intimi rivelati da Stormy Daniels, il vero obiettivo dell’accusa è quello di certificare la presenza di uno schema architettato da Trump per nascondere agli elettori una storia che, nel caso di una fuga di notizie, avrebbe potuto influenzare il voto.

Usa 2024, Stormy Daniels sar nuovamente ascoltata

Stormy Daniels sarà ascoltata nuovamente nella prossima udienza, mentre al termine di quest’ultima deposizione il magnate ha affermato che “questo è stato un giorno molto importante. Si è capito che il caso contro di me non esiste”. Intanto per l’ex presidente arrivano buone notizie dalla Florida, dove la giudice Aileen Cannon (nominata da Trump quando era presidente) ha deciso di rinviare il processo legato ai documenti sottratti alla Casa Bianca. La prima udienza era prevista il 20 maggio, ma al momento tutto è stato rimandato “a data da destinarsi”.

Sul processo in questione potrebbe avere un ruolo decisivo anche la sentenza della Corte Suprema, attesa tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, sulla pretesa d’immunità del presidente.

