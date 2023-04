Processo Trump, chi sono Stormy Daniels e Karen McDougal e di cosa è accusato l’ex presidente

Due relazioni, soldi per "comprare" silenzi e irregolarità durante la campagna elettorale del 2016: 34 capi d'imputazione per l'ex presidente USA.

Donald Trump si è dichiarato “non colpevole” nell’udienza del processo che lo vede accusato di ben 34 capi d’imputazione, dall’aver falsificato documenti aziendali all’aver comprato il silenzio della pornostar Stormy Daniels e della modella Karen McDougal su presunte relazioni.

Ecco le ultime novità sul caso. Si tratta della prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti viene incriminato.

Processo Trump, le accuse

Secondo l’accusa, l’ex presidente statunitense Donald Trump – di recente tornato su Facebook e Twitter dopo la sospensione di due anni in seguito ai fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021 – avrebbe falsificato documenti e pagato delle cospicue somme di denaro per “comprare” il silenzio di alcune persone e nascondere così fatti negativi sul proprio conto. Elementi che avrebbero potuto danneggiare irrimediabilmente la sua reputazione, da relazioni sentimentali con modelle e pornostar ad affari vari, tali da – sempre secondo l’accusa – “violare l’integrità delle elezioni del 2016” che lo hanno visto vincitore.

Fondamentale, nell’ambito del processo contro Trump, la testimonianza di Michael Cohen (al tempo avvocato dell’imprenditore), condannato nel 2018 proprio per la vicenda relativa a una delle presunte “fiamme” dell’ex presidente, Stormy Daniels.

In aula, assieme ai suoi legali Todd Blanche, Susan Necheles e Joe Tacopina (ex proprietario del Calcio Catania), Trump si è dichiarato “non colpevole” e si sarebbe detto perfino “perseguitato dalla giustizia” da ben 3 anni e mezzo. La Procura avrebbe chiesto di tenere il processo a gennaio del 2024, data che gli avvocati avrebbero ritenuto “aggressiva” in quanto per loro il tempo di preparazione sarebbe troppo breve.

Chi sono Stormy Daniels e Karen McDougal

Stormy Daniels e Karen McDougal sono due nomi apparsi nell’ambito del processo Trump. Le due donne avrebbero avuto una relazione con l’ex presidente statunitense Donald Trump.

Il caso della pornostar Stormy Daniels risalirebbe al 2006 e Trump è accusato di aver pagato per 130mila dollari per comprare il silenzio sull’affaire. L’attrice al tempo aveva 27 anni, lui 60 e aveva appena avuto un figlio da Melania Trump. La storia, secondo le indiscrezioni, durò circa un anno e l’avvocato di Stormy Daniels avrebbe ricevuto dei soldi per coprire il tutto e non vendere la storia al tabloid National Enquirer durante la campagna elettorale del futuro presidente Trump nel 2016.

Nello stesso periodo – tra il 2006 e il 2007 – Trump avrebbe avuto una storia simile con l’ex coniglietta di “Playboy” Karen McDougal.

