Da Catania a Donald Trump, Joe Tacopina difenderà l’ex presidente USA: ecco perché

L'ex proprietario del Calcio Catania, Joe Tacopina, assisterà l'ex presidente USA Donald Trump in una battaglia legale. I dettagli.

L’avvocato e imprenditore statunitense Joe Tacopina difenderà l’ex presidente USA Donald Trump. Lo ha annunciato lo stesso principe del foro di New York attraverso un post pubblicato nelle scorse ore sui propri canali social.

Joe Tacopina, perché difenderà Donald Trump

Joe Tacopina, per qualche settimana proprietario del Calcio Catania, società scomparsa nella scorsa primavera quando militava nel campionato di Serie C 2021/2022 e attualmente rimpiazzata dal Catania SSD, assisterà il tycoon e già 45º presidente degli Stati Uniti nella battaglia legale contro l’ex procuratore penale di New York, Mark Pomerantz.

Quest’ultimo, secondo Trump, così come sostenuti da diversi media statunitensi e sottolineato da Italian Trade Agency, avrebbe intenzione di pubblicare un libro che riproporrebbe delle dichiarazioni diffamatorie nei confronti dell’ex inquilino dello Studio Ovale.

Lo stesso Pomerantz ha indagato in passato su Donald Trump e sulla Trump Organization e si è dimesso lo scorso febbraio insieme a un altro procuratore, Carey R. Dunne, dopo la mancata fiducia espressa nei loro confronti da parte del nuovo procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg.

Joe Tacopina, i trascorsi a Catania

Joe Tacopina, attuale proprietario della Spal, società calcistica militante nel campionato di Serie B, si era interessato tra 2020 e 2021 a rilevare il Calcio Catania, club siciliano al tempo piegato da forti difficoltà economiche.

Nel gennaio 2021 aveva firmato un contratto preliminare per l’acquisto della squadra etnea, ma il closing definitivo era saltato nelle settimane successive a causa di un mancato accordo con la precedente società.