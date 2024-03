Usa 2024, primarie in Louisiana e Missouri: le tappe verso il voto di novembre

Joe Biden e Donald Trump si preparano ad una corsa a due ricca di particolari inediti nella storia americana

Tra le fila democratiche e repubblicane Joe Biden e Donald Trump hanno ottenuto il numero di delegati necessari alla nomination per Usa 2024. Le elezioni del prossimo 5 novembre vedranno i due candidati affrontarsi in quella che sarà una storica rivincita tra un presidente e un ex presidente. Tuttavia le primarie non sono ancora giunte al termine e risultano utili ad entrambi i candidati per avere ulteriori dati statistici legati ai consensi nei vari Stati. Domani si attende il voto in Louisiana e in Missouri

Usa 2024, primarie in Louisiana

Nelle primarie in Louisiana gli elettori democratici troveranno, oltre al nome del presidente Biden, anche quello di Marianne Williamson, l’unica rimasta sulla scheda “a tenere testa” all’inquilino della Casa Bianca, nonostante quest’ultimo sia già certo della ricandidatura. Sul fronte repubblicano l’ex presidente Donald Trump se la vedrà con altri due candidati minori: David Stuckenberg e Rachel Hannah “MoHawk” Swift.

Usa 2024, primarie in Missouri

Le primarie in Missouri, previste nella giornata di domani, rappresentano una faccenda che riguarda solamente i democratici (i repubblicani hanno già celebrato i loro caucus a inizio marzo, con la vittoria schiacciante di Donald Trump). Per Biden però si tratta di un banco di prova importante. Il presidente è uscito sconfitto dal confronto del 2020 per circa 500 mila voti.

Usa 2024, le tappe verso il voto di novembre

Si può sostenere che la corsa a due per diventare il 47º presidente degli Stati Uniti d’America entrerà ancor più nel vivo tra luglio, con la convention Repubblicana a Milwaukee, e agosto, con quella democratica a Chicago. Successivamente una serie di dibattiti “face to face” ci guideranno in una sfida che presenta dei tratti inediti nella storia americana. Da 70 anni gli States non vedono un confronto diretto tra un presidente e un ex presidente e nessuno fino ad adesso ha portato avanti una campagna elettorale fronteggiando contemporaneamente 4 processi e 81 capi d’imputazione come sta facendo Donald Trump.

La fase dei dibattiti si aprirà ufficialmente il 16 settembre alla Texas State University a San Marcos (Texas) per poi proseguire il 1° ottobre alla Virginia State University a Petersburg (Virginia) e infine il 9 ottobre alla University of Utah a Salt Lake City (Utah). È previsto inoltre un dibattito tra i candidati alla vicepresidenza ospitato dal Lafayette College di Easton (Pennsylvania) il 25 settembre.

Per quel che concerne le fasi a ridosso del voto bisogna tenere conto che il 7 ottobre è la deadline per la registrazione degli elettori, mentre il 21 si apre il cosiddetto early voting, il voto anticipato per alcuni luoghi e categorie di persone. Entro il 25 si potrà richiedere il voto per posta che tante controversie ha creato nel 2020, per il quale la deadline nazionale coincide con l’Election Day. Il 5 novembre si vota e come al solito potrebbero volerci ore o giorni per avere i risultati definitivi negli Stati in bilico. In ogni caso l’11 dicembre è la cosiddetta deadline del “porto sicuro”, in cui gli Stati devono aver risolto qualsiasi controversia sui grandi elettori che il 17 voteranno ufficialmente il nuovo presidente.

Il 6 gennaio 2025 a Washington avverrà la conta formale dei voti (occasione in cui nel 2021 si è verificato l’assalto a Capitol Hill), e il 20 gennaio sarà il giorno dell’Inaugurazione del nuovo Presidente, destinato a governare fino al 2028.

