Brivido in cielo: violento scontro tra paracadutisti durante lancio I VIDEO

Il video del pericoloso incidente divenuto presto virale

Una collisione violenta, nei cieli della Virginia negli USA, per poco non si trasforma in tragedia. Protagonisti due paracadutisti lanciatisi da un aereo insieme ad un terzo. Dalle immagini del video, divenuto presto virale, si vede uno dei due andare a cozzare con violenza contro l’altro per poi precipitare giù a gran velocità quando è ancora troppo presto per aprire il paracadute. Fortunatamente nessuno rimane ferito; tutti e tre atterrano sani e salvi.

Fonte: Instagram