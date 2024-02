V come Valori

Il valore come espressione etica indica questa forza, potenza, energia del soggetto capace di dare un significato al mondo

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane”. Ma egli rispose: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.

Allora il diavolo lo condusse con sé nella Città Santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede”. Gesù gli rispose: “Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo”.

Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: “Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai”. Ma Gesù gli rispose: “Vattene, Satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. (Mt 4, 1-11)

Il passo del Vangelo di Matteo proietta sulla scena umana un’esperienza radicale, quella dei valori. “Valore” è termine polisemico, riguarda tanto l’economia quanto l’etica. Se stiamo al suo tracciato etimologico e semantico, valore deriva dal tardo latino valere, con il significato di capacità, forza, energia, potenza, sovente associato alla virtu’, a indicare il possesso di doti intellettive e morali spiccate.

Ora, il valore come espressione etica indica, appunto, questa forza, potenza, energia del soggetto capace di dare un significato al mondo. Il problema nasce quando al termine valore viene associato, in nome di non rari pseudospiritualismi, il termine “interiore”, riproducendo, nonostante le feconde acquisizioni delle neuroscienze, il perverso dualismo antropologico anima (mente)-corpo. Di conseguenza, i veri valori sono quelli dell’anima, interiori, mentre quelli del corpo sono falsi valori.

Ma se stiamo al passo biblico citato in apertura, vediamo come la riposta di Cristo a Satana, “non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”, prenda congedo da ogni dualismo ontologico, antropologico, etico. Infatti, se leggiamo la Bibbia nella sua complessiva architettura, ci accorgiamo come le parole di Dio rinviino sempre e comunque alla vedova, all’orfano, allo straniero, all’affamato, al bisognoso.

Etica radicalmente incarnata, etica materiale, nel segno di un unico, indissolubile valore: portare concretamente il pane alla bocca dell’altro che irrompe, con il suo appello, nella mia scena umana. La nostra avventura nel mondo è nel segno dei corpi, etica assolutamente materiale, pane portato alla bocca, ospitalità senza riserva alcuna, ogni volta che siamo interpellati, alla nudità estrema che reclama la sincerità della fame e della sete, che ci ingiunge, nell’oltraggio e nella ferita, una parola di carne.

È nell’incontro sensibile con l’altro, con la prossimità dell’altro, è in questa immediatezza senza a-priori, categoria, concetto, forma, che si disegna, nel contatto della pelle, la nostra vocazione etica, il nostro essere corpo per altri.