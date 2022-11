Valerio Scanu si sposa e racconta come ha conosciuto il fidanzato siciliano

Con il professore di Castelvetrano tutto è cominciato con un messaggio sui social

Valerio Scanu, in un colpo solo, ha fatto coming out e ha deciso di sposarsi, o meglio di farsi sposare visto che è stato proprio lui a fare la proposta di matrimonio per il compagno Luigi Calcara, 32enne di Castelvetrano che insegna Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma. Il video della proposta è spuntato sui social domenica sera scorsa e in un amen è diventato virale. Scanu non aveva mai dichiarato la propria omosessualità: questione di riservatezza. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante vincitore di Sanremo 2010 si è raccontato a ruota libera, spiegando per filo e per segno l’amore condiviso con il professore, oltre a narrare in che modo la sua famiglia ha reagito al fatto che sia in procinto di sposarsi.

“In realtà ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out”, ha dichiarato al quotidiano di via Solferino quando gli è stato domandato perché abbia deciso di uscire allo scoperto pubblicamente proprio ora. Storie con delle donne ne ha avute? “Sì, la più lunga di quasi un anno”. La prima relazione con un uomo è invece arrivata quando aveva 19 anni. Capitò a Roma, con un pugliese.

Circa il suo orientamento, la famiglia sa tutto da molti anni. “Ne ho sentito il bisogno a 20 anni. Ho pensato che se portavo nella loro casa una persona era giusto che sapessero quale ruolo ricopriva nella mia vita”, ha detto, aggiungendo di ricordare che il mattino successivo al suo annuncio suo padre doveva riaccompagnare all’aeroporto una sua amica. Questa lo vide piangere: “Lei alle 6 lo trovò che piangeva in cucina. Provò a consolarlo: “Non faccia così, tante coppie gay vivono felici”. E lui: “Io piango al pensiero che mio figlio si sia tenuto tutto dentro e abbia temuto di non essere amato da noi””.

Spazio poi al legame con il professore. Tutto è cominciato da un messaggio social: “Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona”.