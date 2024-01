La Valle dei Templi nello scenario internazionale

Il Distretto turistico agrigentino è stato accreditato dal Ministero competente per il progetto Unwto.Quest, promosso dall’Organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni Unite

AGRIGENTO – La Dmo-Distretto turistico Valle dei Templi è stata accreditata dal ministero del Turismo per prendere parte al progetto Unwto, dell’Organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni Unite.

L’Unwto (United nations world tourism organization) è l’agenzia delle Nazioni Unite competente per la promozione di un turismo responsabile, sostenibile e universalmente accessibile. Offre leadership e sostegno nel promuovere la conoscenza e le politiche turistiche in tutto il mondo ed è composta da 156 Paesi, sei membri associati e oltre quattrocento membri affiliati che rappresentano il settore privato, le istituzioni educative, le associazioni turistiche e gli enti locali del turismo. Inoltre, è osservatore presso l’Accordo parziale allargato sugli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa (Apa) dal 2015.

Nell’ottobre 2021, il segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić, e il segretario generale dell’Organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, Zurab Pololikashvili, hanno firmato un memorandum d’intesa per rafforzare le sinergie e le azioni congiunte tra le due organizzazioni internazionali.

Sviluppo sostenibile del turismo

Le azioni congiunte mirano a tenere conto del valore aggiunto degli itinerari culturali per lo sviluppo sostenibile del turismo, la salvaguardia del patrimonio culturale e il dialogo interculturale. Il progetto, fra le altre cose, riconosce la qualità e l’eccellenza delle Dmo, assegnando la certificazione Unwto e mira quindi a selezionare le organizzazioni di gestione delle destinazioni (Dmo) che manifestano l’eccellenza nella leadership, nell’esecuzione e nella governance.

Il Parco archeologico Valle dei Templi tra le Dmo certificate

A oggi nel mondo sono soltanto cinque le Dmo già certificate ed esse operano in Argentina, Canada, Cile, Spagna ed Uruguay. Per il Parco archeologico Valle dei Templi si tratta quindi di un risultato estremamente importante, che mira a consolidare i risultati raggiunti negli ultimi anni – capaci di consentire al sito agrigentino di superare un milione di visitatori nel 2023 ed entrare di diritto nella top ten dei siti culturali più visitati in Italia – e valorizzare la Valle dei Templi anche in un’ottica sempre più aperta al mercato internazionale.