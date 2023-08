Vandali in azione a Canicatti’, tranciati mille tiranti in un vigneto

La scoperta è stata fatta dal proprietario che ha denunciato l'episodio ai carabinieri. I danni ammonterebbero a circa 50mila euro

Nuovo raid vandalico nel territorio agricolo di Canicattì, in provincia di Agrigento. Alcuni malviventi sono entrati in un vigneto di proprietà di un 60enne, in contrada Fontana Bianca-Palumma, e hanno danneggiato circa mille tiranti che sostengono le piante.

Indagini in corso

La scoperta è stata fatta dallo stesso proprietario del fondo agricolo che ha denunciato il fatto ai carabinieri. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 50 mila euro.