Asilo nido nel mirino dei vandali, ladri in azione per rubare le merendine: si indaga

Sono in corso le indagini per scoprire la verità su quanto accaduto nella notte all'asilo "La Malfa" di Palermo.

Vandali e ladri in azione all’asilo nido comunale “La Malfa” in via Cristodulo ad Acqua dei Corsari a Palermo, dove nelle scorse ore si è verificato un furto di merendine destinate ai bambini.

L’episodio è avvenuto nella notte e sul caso indagano i carabinieri.

Vandali all’asilo La Malfa di Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti si sarebbero introdotti nella struttura scolastica nella notte – rompendo i vetri d’ingresso e danneggiando l’asilo – e, una volta aperta la dispensa, avrebbero rubato delle merendine e del cibo destinato ai bambini.

A scoprire quanto accaduto appena qualche ora prima è stato il personale dell’asilo nido a inizio turno. In seguito alla segnalazione, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini volte a individuare i responsabili del gesto.

Pare che in passato la struttura fosse già stata presa di mira da malviventi e vandali.

Immagine di repertorio