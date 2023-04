ANAS, previsto varo del viadotto Rogillo 2 sulla Statale 117: i cambiamenti per la viabilità

La nota dell'Anas con gli interventi previsti lungo la Centrale Sicula e il potenziale impatto sulla viabilità.

Durante la mattina di domani, giovedì 27 aprile, sarà eseguito il varo della quarta sezione dell’implacato del viadotto “Rogillo 2” sulla Statale 117.

L’intervento rientra nell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’itinerario Nord-Sud, Santo Stefano di Camastra – Gela. Ecco la nota dell’Anas.

Varo del viadotto Rogillo 2 sulla Statale 117

“Il viadotto ricade nel lotto B2 e prevede l’ammodernamento della sede stradale tra il chilometro 19,000 e il chilometro 23,200 della Strada Statale 117 Centrale Sicula, nel territorio comunale di Mistretta (ME). Le operazioni di varo del quarto concio risultano interferenti con la viabilità esistente e, pertanto, è prevista una temporanea interruzione della circolazione, gestita dal personale presente in loco. Le lavorazioni saranno posticipate in presenza di vento”.

“La struttura del viadotto presenta un sistema misto acciaio-calcestruzzo con schema statico a trave continua, con luce di 56 metri per le tre campate centrali e luci da 45,50 e 41,50 metri per le campate laterali”, si legge nella nota Anas.

“Le quattro pile hanno altezza variabile tra 13,5 e 30 metri e sono fondate su pozzi di fondazione del diametro di 10 metri e di profondità variabile tra i 22 e i 39 metri. La sezione stradale presenta due corsie di marcia da 3,5 metri, due banchine laterali e due cordoli da 0,75 metri per l’alloggiamento delle barriere laterali di sicurezza, per una larghezza complessiva dell’impalcato pari a 12,75 metri”.

