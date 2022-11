Vasco Rossi a Palermo il 22 e 23 giugno, costo del biglietto e dove acquistarlo

Otto date del tour estivo, due delle quali allo stadio Barbera. La prevendita avrà inizio venerdì 25 novembre. Ecco come fare per assistere al concerto

Otto nuove date, in quattro città, per l’estate prossima. Vasco Rossi ha annunciato le tappe del suo tour tra le quali c’è anche Palermo il 22 e 23 giugno. La febbre da concerto è già salita. Così come la corsa ai biglietti. Il rocker, che oggi è atteso in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri per ricevere la Lupa d’oro ha anche ricevuto altri riconoscimenti: per il mega concerto di Treno, al quale hanno partecipato 120mila persone e per il tour con più spettatori dell’anno: 701mila.

Le tappe del tour di Vasco Rossi

Il tour estivo di Vasco Rossi partirà dallo stadio di Bologna il 6 e 7 giugno, poi toccherà l’Olimpico di Roma il 16 e 17 giugno, successivamente il Barbera di Palermo il 22 e 23 giugno, infine l’Arechi di Salerno il 28 e 29 giugno. Intanto per rivivere le emozioni del Circo Massimo, arriva in sala il film evento che documenta i due concerti nell’antica arena dell’11 e 12 giugno scorsi. “Abbiamo portato un po’ di gioia, gli artisti fanno quello, soprattutto in un questo momento così buio e terribile della storia e dell’umanità con la guerra alle porte. La musica non può fare molto, ma può portare gioia e tenere la testa in un’altra dimensione. Certo – dice amaro – l’estate prossima i concerti ci saranno se non ci sarà l’olocausto nucleare. La musica leggera unisce e lavora per le forze del bene, ma temo che quelle del male siano superiori”.

Vasco Rossi a Palermo, caccia ai biglietti

La prevendita generale avrà inizio venerdì 25 novembre a partire dalle 11 in punto, preceduta da una “presale” per i soci del fanclub.

I biglietti saranno disponibili solo nei circuiti box office Sicilia, ticketone, vivaticket e ticketmaster. I prezzi dei ticket per le due date allo stadio Renzo Barbera vanno da 48,30 euro per il prato a 97,75 euro per la tribuna centrale coperta numerata (48,30 per i disabili). Ma i prezzi possono variare in base al settore. C’è infatti anche il ticket per il settore prato gold a 92 euro, la curva nord numerata a 48,30 la tribuna Montepellegrino (non numerata) a 74,75 e la tribuna laterale coperta ad 81,75.