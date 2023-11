Dal Vaticano: “Il Papa è in via di guarigione”

“Il Papa è in via di guarigione, solo che non voleva esporsi a rischi, questo secondo l’indicazione data dai medici” ha detto il Segretario di Stato Vaticano Parolin

“Il Papa è in via di guarigione, solo che non voleva esporsi a rischi, questo secondo l’indicazione data dai medici”. Lo ha sottolineato il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin a margine di un evento alla Camera. Parolin, parlando del viaggio del Papa a Dubai cancellato su suggerimento dei medici ha osservato: “Credo che abbia fatto questa scelta per evitare un peggioramento e possa recuperare al più presto”.

La Santa Sede e la Cop28

Quanto alle strade al vaglio della Santa Sede su come intervenire alla Cop28, Parolin ha spiegato: ”Stiamo vedendo. Di solito io ho partecipato a tutte, a partire dalla Cop di Parigi e tutte le Cop, penso quindi che andrò questa volta anche io ma naturalmente riducendo la permanenza. Poi c’è la delegazione che si ferma per tutte e due le settimane dei lavori, io parteciperei solo alla prima parte dei lavori”. A Dubai sarà presente anche il cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso.