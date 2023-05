“Vela & Salute”, il progetto socio-solidale nel mare di Sicilia parte da Pozzallo

In partenza lunedì 8 maggio il progetto sostenuto da Lega Navale Italiana e Arnas Garibaldi di Catania: prima tappa a Pozzallo

Parte da Pozzallo lunedì 8 maggio l’evento VELA & SALUTE, organizzato dalla Lega Navale Italiana (LNI) in collaborazione con il Dipartimento Materno-Infantile dell’Arnas Garibaldi di Catania.

Il progetto si pone l’obiettivo di una navigazione a vela con imbarcazioni, già sequestrate dall’Autorità Giudiziaria alla delinquenza organizzata e consegnate alle sedi periferiche della LNI, che ritrovano una nuova identità nella legalità, nella prevenzione sanitaria, nella solidarietà ed inclusione per un mare senza barriere.

L’attività marinaresca, che si svolgerà lungo la costa della Sicilia Orientale, è destinata ad Enti ed Associazioni che curano varie disabilità e che troveranno nella presenza delle imbarcazioni della LNI in ciascuna sede un momento di condivisione ed inclusione nello spirito di un mare senza

barriere di ordine economico, fisico e sociale. In particolare, quest’anno l’attenzione è puntata sulla prevenzione della Talassemia nonché la diffusione della cultura della donazione del sangue.

Le tappe del progetto

Dopo la partenza dal porto di Pozzallo, la quale sarà preceduta da una breve cerimonia, le imbarcazioni faranno tappa a Marzamemi, Siracusa, Augusta, Catania, Riposto, Messina, Milazzo, Lipari ed Acitrezza, per un vero e proprio tour socio-solidale che si concluderà il 30 maggio.

Il 19 maggio, in occasione della tappa catanese, gli equipaggi della flottiglia si fermeranno all’Arnas Garibaldi per un convegno sulle Emoglobinopatie dal titolo “La prevenzione va in porto”, con la responsabilità scientifica della dott.ssa Roberta Sciortino, ematologa dell’UOSD Talassemia dell’Arnas Garibaldi, che vedrà la partecipazione di illustri relatori quali la Prof.ssa Maria Domenica Cappellini, dell’Università Ca’ Granda di Milano, la Prof.ssa Raffaella Origa, Presidente della Società Italiana Talassemia ed Emoglobinopatie (SITE), la Prof.ssa Lucia De Franceschi, dell’Università di Verona, la Prof.ssa Giovanna Russo, dell’Università di Catania, il dott. Gianluca Forni, Presidente della Fondazione FORANEMIA, nonché il Prof. Aurelio Maggio, Direttore dell’Ematologia dell’A.O. Cervello di Palermo.

A ricevere gli ospiti saranno il Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi, dott. Fabrizio De Nicola e il Delegato per la Sicilia orientale della LNI, Ammiraglio Agatino Catania. Tra i saluti istituzionali sono previsti gli interventi del dott. Claudio Pulvirenti, Direttore dell’USMAF della Regione siciliana, dott. Giuseppe Giammanco, Direttore sanitario dell’Arnas Garibaldi, del Prof. Francesco Di Raimondo e del Prof. Martino Ruggeri, rispettivamente Direttore della Scuola di Specializzazione di Ematologia e Direttore della Scuola di Specializzazione di Pediatria dell’Università di Catania, quelli del Prof. Giuseppe Ettore, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Arnas Garibaldi e quelli del Dott. Roberto Lisi, Responsabile della UOSD Talassemia della stessa Azienda Ospedaliera.