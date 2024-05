Vendita Inter, chi sono i nuovi proprietari e le novità

Il mancato pagamento del Fondo americano del prestito avuto nel 2021 ha fatto scattare il passaggio automatico da una proprietà all'altra

Con la vittoria dello Scudetto che ha ufficialmente regalato la seconda stella all’Inter l’ormai ex presidente Steven Zhang ha ufficialmente salutato la sua società: “Cari Interisti, gli addii non sono mai facili, soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami. Nella vita, tutto ha un inizio e una fine. Ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi addio. La semplice verità è che non ero pronto e probabilmente non lo sarei mai stato”.

Queste le parole che Zhang ha salutato i suoi tifosi dopo il subentro di Oaktree alla guida del club nerazzurro per il mancato pagamento dei 395 milioni di euro per un prestito concesso nel 2021.

Vendita Inter, il cambio di proprietà da Suning a Oaktree

Il mancato pagamento del Fondo americano del prestito avuto nel 2021 ha fatto scattare il passaggio automatico da una proprietà all’altra, aprendo così una nuova era nella storia del club nerazzurro, che adesso è finito ufficialmente nelle mani della società americana Oaktree Capital Management. Le domande che gran parte degli interisti si stanno ponendo in questo momento sono legate al possibile impatto che questo passaggio di proprietà avrà sulla squadra e soprattutto quali saranno i nuovi obiettivi.

Gran parte delle risposte a questa domanda dipendono da quanto tempo gli americani rimarranno realmente alla guida dell’Inter. Bisognerà dunque capire cosa deciderà di fare la società nel momento in cui potrebbe presentarsi l’occasione di ottenere un eventuale guadagno, poichè a quel punto le opzioni saranno due: vendere il club al miglior acquirente o continuare a gestire la società con importanti obiettivi dal punto di vista sportivo.

Vendita Inter, futuro e prossimi obiettivi

Con la conquista dello Scudetto l’annata dell’Inter di Simone Inzaghi si è rivelata vincente, ma adesso tutti i tifosi stanno aspettando il grande passo avanti in Europa. Nonostante la vittoria del tricolore le immagini del rigore sbagliato da Lautaro Martinez contro l’Atletico Madrid sono impresse nella mente di tutti, così come la conseguente eliminazione agli ottavi di finale.

Risulta chiaro che dopo il brillante successo in campionato l’asticella per la prossima stagione deve inevitabilmente alzarsi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società americana Oaktree sarebbe intenzionata a non cambiare allenatore, ma è chiaro che a fare la differenza saranno i prossimi acquisti nel mercato e i rinnovi di alcuni calciatori che fino ad adesso si sono rivelati fondamentali per questa squadra.

