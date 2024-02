Venduta la villa di lusso di Berlusconi a Lampedusa: ecco quanto è costata

Villa Due Palme - acquistata dall'ex premier nel 2011 - ha un nuovo proprietario: tutti i dettagli.

A pochi mesi dalla morte dell’ex presidente del Consiglio e imprenditore Silvio Berlusconi, la sua tenuta a Lampedusa (AG) – Villa Due Palme – è stata comprata.

Venduta la villa di Berlusconi a Lampedusa: chi è il proprietario

Secondo le prime indiscrezioni, ad acquistare l’immobile di lusso – dopo una trattativa riservata conclusa nelle scorse settimane – sarebbe stato l’economista Gianni Profita, 63 anni, originario di Acquaviva Platani (in provincia di Caltanissetta) e rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma.

Quanto è costata la villa di Berlusconi a Lampedusa?

Nel giro di poche ore, la notizia della vendita della villa appartenuta all’ex premier recentemente scomparso ha fatto il giro del web e dei siti d’informazione e di gossip. Secondo voci di popolo, il nuovo proprietario di Villa Due Palme avrebbe pagato circa 3 milioni di euro per avere l’immobile di Cala Francese.

L’immobile

Berlusconi acquisto Villa Due Palme su Internet a circa un milione e mezzo di euro. “Anch’io diventerò lampedusano”, annunciò all’epoca. Il fondatore di Forza Italia non avrebbe trascorso molto tempo nell’immobile, ma di certo nella villa non mancava nulla per una vacanza in totale relax: 250 metri quadrati, 8 posti letto e un giardino immenso.

L’eredità di Berlusconi

La villa di Berlusconi venduta a Lampedusa è parte dell’immenso patrimonio immobiliare lasciato in eredità dal Cavaliere alla famiglia e alla compagna di vita Marta Fascina. La donna dovrebbe ricevere valori per circa 100 milioni di euro, così come il fratello dell’ex premier Paolo Berlusconi. Di ben 5 miliardi, secondo le indiscrezioni, il patrimonio destinato ai figli tra patrimonio mobiliare e immobiliare, senza contare le importanti società finite in mano agli eredi.

