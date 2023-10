Venerdì 13 ottobre, porta fortuna o sfortuna? La superstizione e le frasi da condividere

Di nuovo venerdì 13: ecco cosa significa per i superstiziosi e alcune frasi e curiosità che si possono condividere con amici e parenti.

Ci risiamo, è venerdì 13: il tredicesimo mese del mese di ottobre è un venerdì e per i superstiziosi questo significa tanta “sfortuna”.

Ecco le curiosità e le superstizioni, nonché le frasi da condividere con gli amici amanti dell’horror e delle idee per rendere la giornata un po’ più “movimentata” anche senza credere nella storiella della sfortuna.

Venerdì 13 ottobre, cosa significa: porta fortuna o sfortuna?

Per molti il venerdì 13 porta sfortuna. Perché, si chiedono in molti? In realtà le origini di questa credenza, che – si precisa – è tutto frutto di vera e propria superstizione sono molto antiche.

Ci sono molte tradizioni che associano il numero 13 a qualcosa di negativo. Nella mitologia scandinava, per esempio, il crudele dio Loki era il 13esimo degli dei. Ancor prima, nel codice di Hammurabi (il codice legislativo più antico della storia, risalente alla civiltà babilonese) pare sia stata omessa la 13esima legge. Non esiste una fonte che testimoni se si sia trattato o meno di un errore, ma il 13 non era visto di certo di buon occhio neanche dalle antiche civiltà.

Anche nella cultura cristiana la credenza che il numero 13 porti male è abbastanza diffusa. Ricordate l’Ultima Cena del Giovedì Santo? Quella sera a tavola erano proprio in 13, Gesù più i 12 apostoli. E il giorno dopo, Venerdì Santo, è stato il giorno della morte del figlio di Dio.

Perché venerdì 13 porta sfortuna, superstizioni e curiosità

Venerdì 13 porta sfortuna? Per molti sì e ci sarebbero una serie di strani eventi, accaduti sempre in questa giornata, che convincono i superstiziosi a prestare particolare attenzione in questa giornata. Spesso si tratta di episodi spaventosi o vere e proprie tragedie.

Ecco alcuni episodi storici che sono avvenuti o si dice che siano avvenuti di venerdì 13:

Venerdì 13 ottobre 1307 : si dice che in questo giorno molti appartenenti all’Ordine dei Templari, un ordine religioso e militare simbolico nel Medioevo, siano stati arrestati.

: si dice che in questo giorno molti appartenenti all’Ordine dei Templari, un ordine religioso e militare simbolico nel Medioevo, siano stati arrestati. Bombardamento di Buckingham Palace da parte della Germania nazista: avvenne il 13 settembre 1940. Anche in quell’anno, cadeva di venerdì.

da parte della Germania nazista: avvenne il 13 settembre 1940. Anche in quell’anno, cadeva di venerdì. Ciclone killer nel Bangladesh , novembre 1970.

, novembre 1970. Naufragio della Costa Concordia: una delle tragedie che ha segnato la storia recente dell’Italia è avvenuta nel 2012. Era venerdì 13 gennaio.

Le differenze con venerdì 17

Il primo venerdì 13 del 2023 è stato venerdì 13 gennaio. Il mese dopo c’è stato un venerdì 17 febbraio. Questi due giorni sono spesso associati perché legati a una superstizione. C’è chi dice che siano entrambi sfortunati e chi, invece, associa il 17 alla fortuna e il 13 alla sfortuna.

Buongiorno venerdì 13 ottobre, frasi da condividere

C’è chi ogni mattina non vede l’ora di condividere il proprio “Buongiorno” su WhatsApp e sui social con gli amici e sicuramente lo farà anche venerdì 13 ottobre. Ecco alcune frasi a tema che si possono accompagnare alle immagini:

“Con un simpatico buongiorno, tolgo la sfiga di venerdì 13 di torno”;

“Condividi una coccinella contro la sfortuna”;

(una battuta ironica) “Certo, venerdì 13 è sfortunato. Ma non è che tutti gli altri giorni siano tanto meglio per me”;

“Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male” (citazione di Eduardo De Filippo);

“La superstizione è la poesia della vita” (citazione di Johann Wolfgang Goethe che si può accompagnare a un bel “Buon venerdì 13”).

Film da guardare

Come ogni venerdì 13, anche in questa giornata di ottobre gli appassionati di film horror ne approfitteranno per cercare qualcosa da guardare in tv o in streaming. Ecco alcune idee:

Serie TV e film “ Venerdì 13 “, una vera e propria saga horror da gustare;

“, una vera e propria saga horror da gustare; “ La notte dei morti viventi “, un classico degli anni Sessanta sempre attuale per gli appassionati del genere;

“, un classico degli anni Sessanta sempre attuale per gli appassionati del genere; “ L’esorcista “, altro classico del genere horror che sicuramente può andare bene per chi ama il venerdì 13;

“, altro classico del genere horror che sicuramente può andare bene per chi ama il venerdì 13; “ Scary Movie “, horror + parodia? L’accoppiata vincente della nota saga.

“, horror + parodia? L’accoppiata vincente della nota saga. “Non guardare sotto il letto“, un classico Disney Channel.

Foto di mnaydenova da Pixabay