Scempio in piazza San Marco, scoppia la maxi rissa fra personale del Caffè e clienti

A Venezia è scoppiata una maxi rissa fra il personale addetto al servizio ai tavoli di un Caffè situato in piazza San Marco e alcuni clienti del locale

A Venezia è scoppiata una maxi rissa fra il personale addetto al servizio ai tavoli di un Caffè situato in piazza San Marco e alcuni clienti del locale.

La rissa in piazza San Marco

I motivi del litigio che è scaturito in evidente violenza fisica, come mostra il video, non si conoscono. Il tutto potrebbe essere legato ai prezzi troppo cari.

Video da X