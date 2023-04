Verde pubblico, riqualificazione viabilità e recupero del patrimonio cittadino per ridare lustro alla città di Catania

Alcune soluzioni di intervento concrete e specifiche dal punto di vista tecnico e strutturale

Caro Direttore,

la città di Catania e il suo hinterland sono afflitti da numerose problematiche per quanto riguarda la viabilità, le condizioni di edifici storici e artistici ma anche per ciò che concerne la gestione del bene pubblico.

In un’ottica di riqualificazione e di valorizzazione della nostra metropoli, mi piacerebbe poter illustrare alcune soluzioni di intervento concrete e specifiche dal punto di vista tecnico e strutturale.

Si potrebbe partire dall’espansione dell’area pedonale del Centro storico di Catania, prevedendo una cintura perimetrale corroborata da parcheggi interrati con verde ed aree ludiche a raso e, allo stesso tempo, provvedere al completamento di ulteriori terminal metropolitana già in itinere.

Vi sono poi diverse zone che dovrebbero essere sottoposte a un processo di riqualificazione. Prima tra tutte il lungomare, specie nella zona di piazza Europa-Ognina e piazza Mancini Battaglia. L’attuale carreggiata, infatti, potrebbe essere rivisitata e suddivisa in: pista podistica, ciclabile, boulevard lato mare e corsia navette. Si potrebbe così dirottare il traffico veicolare e le aree di parcheggio,come peraltro già previsto, a monte ovvero sul Viale Alcide de Gasperi, con scale ed ascensori.

Altro grande fronte è quello del verde pubblico. L’amministrazione potrebbe avviare una attività di incremento dello stesso tramite la piantumazione di alberi nelle zone di Viale Jonio, Via G.D’Annunzio, Via G.Leopardi e Viale Alcide de Gasperi. Allo stesso tempo sarebbe opportuno occuparsi della riqualificazione dei parchi pubblici già esistenti (Villa Bellini e Parco Gioeni in primis) e di pianificare la creazione di nuove aree a verde destinate allo svolgimento dell’attività fisica.

Ma passiamo a uno degli aspetti di maggiore criticità, ovvero la gestione dei rifiuti. La proposta che mi sento di avanzare è quella di prevedere un piano finalizzato all’implementazione di campane smart, differenziate per tipologia di rifiuto conferito. Tramite una tessera personale e sacchi trasparenti muniti di codice a barre, infatti, tutti i cittadini che conferiscono correttamente i propri rifiuti potranno usufruire di alcune premialità per aver eseguito correttamente la pratica. Un’altra proposta per il miglioramento della nostra metropoli riguarda la possibilità di concedere immobili e aree comunali da ristrutturare, in comodato d’uso, per la realizzazione di aree ludiche per bimbi, asili e scuole paritarie, Tea Rooms – librerie, Sale Studio etc. tramite la formula del Project Financing.

Infine, si rivela più che mai necessaria la riqualificazione con diversi servizi dell’ area Zona Industriale, con implementazione illuminazione,manutenzione reticolo stradale e videosorveglianza. Stesso discorso per quanto riguarda le residenze popolari e le aree periferiche.

Una serie di novità che, congiunte, permetterebbero a Catania di rinascere e acquisire lustro e attrattività sia per i suoi cittadini che per i turisti.

Roberto Galizia

Catania